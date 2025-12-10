Informe diario: balaceras en el centro de Culiacán; 8 homicidios y 16 vehículos robados el martes

Este martes 9 de diciembre se registraron ocho homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Santa Rosa, otra en la colonia Terranova y una más, un menor de edad de 16 años, en la colonia Los Mezcales; además, se reportó el fallecimiento de una persona que había resultado herida en hechos violentos registrados en la colonia Antonio Rosales.

En Navolato, una persona de nombre Henry y de 35 años fue asesinada en Altata, mientras que en Concordia, un hombre y una mujer fueron localizados asesinados en la carretera Durango–Villa Unión.

También, una persona murió en el Hospital Civil de Culiacán tras resultar herida en un enfrentamiento en Santa Fe, al norte de Culiacán, en un hecho que dejó otras tres personas heridas y tres civiles armados detenidos.

Por otro lado, una balacera en pleno centro de Culiacán dejó dos personas heridas, sin que se conozca hasta ahora la gravedad de sus lesiones.

En Elota hubo reportes de enfrentamientos entre la Marina y civiles armados pero hasta ahora no hay versión oficial de los hechos.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 152 homicidios.