Informe diario: balaceras en el centro de Culiacán; 8 homicidios y 16 vehículos robados el martes

Este martes 9 de diciembre se registraron ocho homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Santa Rosa, otra en la colonia Terranova y una más, un menor de edad de 16 años, en la colonia Los Mezcales; además, se reportó el fallecimiento de una persona que había resultado herida en hechos violentos registrados en la colonia Antonio Rosales.
En Navolato, una persona de nombre Henry y de 35 años fue asesinada en Altata, mientras que en Concordia, un hombre y una mujer fueron localizados asesinados en la carretera Durango–Villa Unión.
También, una persona murió en el Hospital Civil de Culiacán tras resultar herida en un enfrentamiento en Santa Fe, al norte de Culiacán, en un hecho que dejó otras tres personas heridas y tres civiles armados detenidos.
Por otro lado, una balacera en pleno centro de Culiacán dejó dos personas heridas, sin que se conozca hasta ahora la gravedad de sus lesiones.
En Elota hubo reportes de enfrentamientos entre la Marina y civiles armados pero hasta ahora no hay versión oficial de los hechos.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 152 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 16 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 452 asesinatos y 2 mil 929 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,452 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,929 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,647 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 1,976 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 44 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 368 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 929 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 143 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.9 diarios.