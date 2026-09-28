Informe diario: cierra semana 107 con 35 muertes violentas, 40% más que la anterior; también se robaron 51 vehículos, 7.3 diarios

Este domingo 28 de septiembre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cinco. La jornada comenzó con dos hombres asesinados y uno herido tras un ataque a balazos en el Fraccionamiento Montesierra de Culiacán; la agresión ocurrió durante la madrugada del domingo frente a una vivienda en la esquina de las calles Ajusco y De los Alpes. En el lugar falleció un hombre identificado como Rosario, y en el hospital se confirmó el deceso de Rubén Alonso, de 28 años de edad, residente de la comunidad Otatillos, en Badiraguato.

Más tarde, en Escuinapa hallaron dos cuerpos desmembrados sobre la carretera México 15; los restos fueron encontrados la mañana de este domingo sobre el acotamiento carretero, cerca de Tecualilla; las víctimas permanecen sin identificar.

En Culiacán, balearon a un hombre de oficio limpiavidrios en el crucero del Bulevar Universitarios y Pedro Anaya; el hombre resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital donde murió posteriormente; autoridades cerraron la circulación para procesar la escena.

En Mazatlán, un hombre que había sido herido de bala en la colonia Gabriel Leyva murió en el Hospital General de Mazatlán; versiones en el lugar indican que hombres armados dispararon contra su víctima desde un vehículo sedán de color rojo en movimiento y lograron darse a la fuga tras el ataque.

También, hallaron a un hombre sin vida junto a vehículo abandonado en la carretera a Estación Bamoa, en Guasave; la víctima, identificada como José, de 38 años, fue encontrada sobre el acotamiento de la carretera que enlaza a las sindicaturas de Nío y Estación Bamoa. Las autoridades no han precisado las causas del fallecimiento.

En otros hechos, un ataque armado dejó a un hombre herido en el fraccionamiento Nakayama, en Culiacán; la víctima presentó alrededor de tres lesiones por impacto de bala en distintas partes del cuerpo; el domicilio en donde se encontraba la persona también presentó daños por los balazos.

También y en ataques simultáneos, balearon dos casas en las colonias Díaz Ordaz y Progreso, en Culiacán; en ninguno de los dos eventos se reportaron personas fallecidas o lesionadas, ni la localización o características de los presuntos responsables.

En Mazatlán, 100 elementos de Fuerzas Especiales arribaron a la ciudad para reforzar operativos de seguridad; el despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las medidas permanentes orientadas a fortalecer la paz.

Además, un ataque contra policías en San Ignacio dejó tres detenidos y arsenal asegurado; elementos del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) fueron agredidos durante una persecución; entre lo decomisado hay 60 artefactos explosivos para lanzarse desde drones.

Con estos datos, la semana cerró con 35 muertes violentas, 40 por ciento más que la anterior y el estado perdió dos semanas consecutivas a la baja. Además, los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 23 casos en lo que va de Septiembre.