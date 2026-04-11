Informe diario: detienen a 3 en Valle Alto; 6 homicidios, 1 hallazgo de restos y 7 vehículos robados el viernes

Este viernes 10 de abril se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona murió tras ser agredida a balazos en la colonia Aeropuerto; otra, un vendedor de carbón que no ha sido identificado, fue asesinada en la colonia Nueva Galaxia; un motociclista murió tras ser atacada a tiros en el fraccionamiento Valle Alto; otra fue asesinada frente a una casa en el fraccionamiento Villa Bonita; y una mujer fue asesinada en la colonia Adolfo López Mateos por la madrugada. En Mazatlán, una persona fue hallada asesinada y envuelta en plástico en el parque Estero del Infiernillo.
Se informa también sobre el hallazgo de una osamenta por parte de un colectivo de buscadoras en un sendero que conduce al cerro Siete Gotas, en Culiacán.
En otros hechos de alto impacto, tres civiles armados fueron detenidos tras una persecución en el sector Valle Alto y La Conquista; uno de ellos resultó herido.
Ya por la tarde en Mazatlán, un enfrentamiento entre civiles armados y las Fuerzas del Ejército desató alarma en el sector Lomas de Monterrey, sin que se reportaran heridos o víctimas.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 135 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 079 asesinatos y 3 mil 647 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de abril de 2026 es de:
◉ 3,079 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,647 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,582 vehículos robados (18.3 diarios)
◉ 3,437 personas detenidas (5.9 diarios)
◉ 183 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 45 homicidios para un promedio de 4.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 742 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 647 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 121 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.1 diarios.