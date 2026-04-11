Informe diario: detienen a 3 en Valle Alto; 6 homicidios, 1 hallazgo de restos y 7 vehículos robados el viernes

Este viernes 10 de abril se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona murió tras ser agredida a balazos en la colonia Aeropuerto; otra, un vendedor de carbón que no ha sido identificado, fue asesinada en la colonia Nueva Galaxia; un motociclista murió tras ser atacada a tiros en el fraccionamiento Valle Alto; otra fue asesinada frente a una casa en el fraccionamiento Villa Bonita; y una mujer fue asesinada en la colonia Adolfo López Mateos por la madrugada. En Mazatlán, una persona fue hallada asesinada y envuelta en plástico en el parque Estero del Infiernillo.

Se informa también sobre el hallazgo de una osamenta por parte de un colectivo de buscadoras en un sendero que conduce al cerro Siete Gotas, en Culiacán.

En otros hechos de alto impacto, tres civiles armados fueron detenidos tras una persecución en el sector Valle Alto y La Conquista; uno de ellos resultó herido.

Ya por la tarde en Mazatlán, un enfrentamiento entre civiles armados y las Fuerzas del Ejército desató alarma en el sector Lomas de Monterrey, sin que se reportaran heridos o víctimas.

Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 135 homicidios.