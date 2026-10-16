Informe diario: detienen a 7 personas en la Laguna Colorada, entre ellas 2 operadoras de La Mayiza; 6 homicidios y 6 vehículos robados el jueves

Este jueves 15 de octubre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, hallaron a un hombre asesinado a balazos en el Corredor de Abastos; el cuerpo fue localizado sobre la Calle Oñates, cerca del Paso Superior Norte y el Libramiento Luis Donaldo Colosio.
También, asesinaron a un joven de 19 años afuera de una refaccionaria en la Jaripillo, en Mazatlán; el ataque armado ocurrió este jueves sobre el Libramiento Óscar Pérez Escobosa. La víctima presuntamente trabajaba como repartidor.
Además, balearon a un empleado de un autobaño en Pradera Dorada II, quien más tarde murió en el hospital; la agresión ocurrió este jueves sobre el Ramal Múnich y el antiguo camino a El Armadillo.
En el mismo sentido, un ataque armado en el puente de Villa Unión, al sur de Mazatlán, dejó un hombre muerto y una mujer herida; las víctimas fueron atacadas a balazos desde un vehículo en movimiento. El hombre quedó tendido sin vida en el lugar, mientras que la mujer quedó gravemente herida, recargada sobre el barandal del puente.
Mientras que en Escuinapa, asesinaron a balazos a un hombre en Colonia Morelos, Escuinapa; suman ocho homicidios; Javier, de 26 años, conocido como “Chanate”, fue localizado sin vida con heridas de bala cerca de una escuela secundaria de la localidad.
En Culiacán, asesinaron a balazos a un ciclista junto a un kínder del sector Barrancos; el cadáver quedó tendido a un costado de una casa ligada a un creador de contenido, la cual anteriormente fue baleada.
En otros hechos, el Gabinete Federal de Seguridad confirmó siete personas detenidas tras cinco cateos federales en la comunidad de la Laguna Colorada, en Culiacán; entre ellas se encuentran dos mujeres, presuntas operadoras logísticas de una organización criminal. El operativo generó una amplia protesta de vecinos del lugar, mayoritariamente mujeres, que acusaron abusos de elementos de las Fuerzas Federales. En el lugar se hizo presente Óscar Loza, Presidente de la CEDH, para atender los reclamos.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 12 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 240 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 048 muertes violentas y 4 mil 525 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,048 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,525 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,721 vehículos robados (16.6 diarios)
◉ 4,042 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 8.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 117 muertes violentas para un promedio de 7.7 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 154 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 525 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 114 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.6 diarios.