Informe diario: detienen a 7 personas en la Laguna Colorada, entre ellas 2 operadoras de La Mayiza; 6 homicidios y 6 vehículos robados el jueves

Este jueves 15 de octubre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, hallaron a un hombre asesinado a balazos en el Corredor de Abastos; el cuerpo fue localizado sobre la Calle Oñates, cerca del Paso Superior Norte y el Libramiento Luis Donaldo Colosio.

También, asesinaron a un joven de 19 años afuera de una refaccionaria en la Jaripillo, en Mazatlán; el ataque armado ocurrió este jueves sobre el Libramiento Óscar Pérez Escobosa. La víctima presuntamente trabajaba como repartidor.

Además, balearon a un empleado de un autobaño en Pradera Dorada II, quien más tarde murió en el hospital; la agresión ocurrió este jueves sobre el Ramal Múnich y el antiguo camino a El Armadillo.

En el mismo sentido, un ataque armado en el puente de Villa Unión, al sur de Mazatlán, dejó un hombre muerto y una mujer herida; las víctimas fueron atacadas a balazos desde un vehículo en movimiento. El hombre quedó tendido sin vida en el lugar, mientras que la mujer quedó gravemente herida, recargada sobre el barandal del puente.

Mientras que en Escuinapa, asesinaron a balazos a un hombre en Colonia Morelos, Escuinapa; suman ocho homicidios; Javier, de 26 años, conocido como “Chanate”, fue localizado sin vida con heridas de bala cerca de una escuela secundaria de la localidad.

En Culiacán, asesinaron a balazos a un ciclista junto a un kínder del sector Barrancos; el cadáver quedó tendido a un costado de una casa ligada a un creador de contenido, la cual anteriormente fue baleada.

En otros hechos, el Gabinete Federal de Seguridad confirmó siete personas detenidas tras cinco cateos federales en la comunidad de la Laguna Colorada, en Culiacán; entre ellas se encuentran dos mujeres, presuntas operadoras logísticas de una organización criminal. El operativo generó una amplia protesta de vecinos del lugar, mayoritariamente mujeres, que acusaron abusos de elementos de las Fuerzas Federales. En el lugar se hizo presente Óscar Loza, Presidente de la CEDH, para atender los reclamos.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 12 casos en octubre.