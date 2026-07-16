Informe diario: matan a 2 mujeres más; 6 homicidios, 5 hallazgos de restos y 8 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 15 de julio se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cinco. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en la sindicatura de Villa Ángel Flores (La Palma), se llamaba José Aarón y tenía 45 años; y otra más, un motociclista, fue asesinado en Villa Juárez. En Culiacán, una persona falleció luego de resultar herida en una balacera en una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Emiliano Zapata.
También en Culiacán una menor de edad fue agredida a balazos en Los Huertos, murió luego en el hospital; se llamaba Luna Dayana y tenía 17 años. Este homicidio no fue incluido en el reporte diario de la FGE.
En Ahome, un joven de nombre Enrique fue asesinado con machetes en el ejido Mayocoba, tenía 22 años.
Y en Mazatlán, una mujer de 60 años fue asesinada en la colonia Gabriel Leyva, se llamaba Blanca y tenía 60 años.
Por otro lado, el colectivo Por las Voces sin Justicia confirmó el hallazgo de cuatro restos óseos en total en un camino de terracería que conduce del poblado El Roble al poblado Los Limoncitos, en Elota. También el colectivo Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos reportó la localización de una osamenta sobre la carretera Internacional Sur, frente al fraccionamiento Santa Fe, en Mazatlán.
En otros hechos, un fuerte operativo de La Marina en la comunidad de El Diez, al sur de Culiacán, dejó dos civiles abatidos, tres detenidos y el decomiso de armas.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 151 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó ocho nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 562 muertes violentas y 4 mil 154 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de julio de 2026 es de:
◉ 3,562 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,154 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,990 vehículos robados (17.8 diarios)
◉ 3,727 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 207 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 73 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 154 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 156 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 10.4 diarios.