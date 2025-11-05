Informe diario: matan a 4 mujeres en un solo día; 10 homicidios y 33 vehículos robados el martes

Este martes 4 de noviembre se registraron 10 homicidios en Sinaloa, en cuatro de ellos se trató de mujeres. En Culiacán, tres hermanos fueron asesinados, uno por uno, en distintos puntos de la colonia Bicentenario; dos hermanos más también fueron acribillados en una tienda de autopartes de la colonia Antonio Nakayama; y una persona más fue asesinada a balazos en la colonia Rafael Buelna, a quien se identificó posteriormente como exdirector de panteones de Culiacán. Una mujer falleció en un hospital luego de recibir atención médica a raíz de hechos registrados el 18 de julio de 2025 en la colonia Centro; y dos mujeres más fueron asesinadas tras un ataque a balazos en la colonia 21 de Marzo y que redundó en la detención de un menor de edad como presunto agresor.
En Rosario, una mujer fue asesinada con arma de fuego en la comunidad de Las Habitas.
La autoridad también informó de la identificación de los cuatro hombres detenidos tras operativo de La Brecha, en Guasave.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 173 homicidios.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 33 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 283 asesinatos y 2 mil 192 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,283 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,192 personas privadas de la libertad (5.2 diarios)
◉ 8,102 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,858 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 155 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 23 homicidios para un promedio de 5.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 192 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 672 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 54 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.5 diarios.