Informe diario: matan a abogada de ‘El Químico’ Benítez en Mazatlán; 6 homicidios, 1 feminicidio y 8 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 4 de noviembre se registraron seis homicidios dolosos y un feminicidio en Sinaloa. En Mazatlán, asesinaron a balazos a una abogada penalista en avenida Carlos Canseco, en Mazatlán; la víctima fue identificada como María de los Ángeles, de 48 años, quien quedó sin vida en el interior de la unidad tras ser atacada a disparos desde otro vehículo en movimiento. La abogada había participado en la defensa del exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, acusado de presunta corrupción durante su administración.

Casi de manera simultánea, asesinaron a balazos a dueño de frutería en el mercado Miguel Hidalgo de Mazatlán; Luis Alberto, de 46 años, fue asesinado dentro de su negocio. Recibió aparentemente dos impactos en la cabeza y quedó sin vida entre los estantes de fruta del establecimiento de su propiedad.

Además, atacaron a balazos a una pareja en la colonia Francisco Solís, en Mazatlán; la pareja se encontraba frente a una vivienda cuando fueron interceptados por hombres que viajaban a bordo de una motocicleta y dispararon en su contra.

Y por la noche, atacaron a balazos a un policía municipal en la colonia Rafael Buelna, en Mazatlán. El agente, identificado como Jorge Antonio, de 46 años, fue trasladado a un hospital en estado grave. Hasta el momento no hay detenidos por los hechos.

Mientras que en Culiacán, mataron a tiros a un hombre dentro de un domicilio en la Guadalupe Victoria; los hechos ocurrieron sobre la calle Anenecuilco, entre las calles Fernando B. Híjar y la calle Fray Bernardo de Sahagún, cerca de la avenida Revolución. La víctima fue identificada como Alfonso, de 51 años.

También, asesinaron a balazos a un joven en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán; en el lugar trascendió que el ahora difunto sería un joven de aproximadamente 20 años de edad, que vestía una playera manga corta de color verde olivo, pantalón de mezclilla azul y calzado negro.

En el mismo sentido, un hombre identificado como Jesús Isaac, trabajador de una pizzería, fue asesinado a balazos durante la tarde-noche en las inmediaciones del sector Infonavit Solidaridad, en Culiacán. El homicidio ocurrió dentro del establecimiento, por el boulevard Lola Beltrán, al norte de la ciudad.

También en Culiacán y ya por la noche, un hombre de 33 años de edad, identificado como Mauricio, fue asesinado a balazos durante la noche de este 4 de noviembre afuera de su casa en el fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de la ciudad. La víctima quedó tendida frente a la vivienda, sobre la calle Canoga, casi esquina con la calle San Marino, frente al jardín de niños Mercedes Gonzáles Acosta.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman tres casos en noviembre.