Informe diario: matan a abogada de ‘El Químico’ Benítez en Mazatlán; 6 homicidios, 1 feminicidio y 8 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 4 de noviembre se registraron seis homicidios dolosos y un feminicidio en Sinaloa. En Mazatlán, asesinaron a balazos a una abogada penalista en avenida Carlos Canseco, en Mazatlán; la víctima fue identificada como María de los Ángeles, de 48 años, quien quedó sin vida en el interior de la unidad tras ser atacada a disparos desde otro vehículo en movimiento. La abogada había participado en la defensa del exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, acusado de presunta corrupción durante su administración.
Casi de manera simultánea, asesinaron a balazos a dueño de frutería en el mercado Miguel Hidalgo de Mazatlán; Luis Alberto, de 46 años, fue asesinado dentro de su negocio. Recibió aparentemente dos impactos en la cabeza y quedó sin vida entre los estantes de fruta del establecimiento de su propiedad.
Además, atacaron a balazos a una pareja en la colonia Francisco Solís, en Mazatlán; la pareja se encontraba frente a una vivienda cuando fueron interceptados por hombres que viajaban a bordo de una motocicleta y dispararon en su contra.
Y por la noche, atacaron a balazos a un policía municipal en la colonia Rafael Buelna, en Mazatlán. El agente, identificado como Jorge Antonio, de 46 años, fue trasladado a un hospital en estado grave. Hasta el momento no hay detenidos por los hechos.
Mientras que en Culiacán, mataron a tiros a un hombre dentro de un domicilio en la Guadalupe Victoria; los hechos ocurrieron sobre la calle Anenecuilco, entre las calles Fernando B. Híjar y la calle Fray Bernardo de Sahagún, cerca de la avenida Revolución. La víctima fue identificada como Alfonso, de 51 años.
También, asesinaron a balazos a un joven en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán; en el lugar trascendió que el ahora difunto sería un joven de aproximadamente 20 años de edad, que vestía una playera manga corta de color verde olivo, pantalón de mezclilla azul y calzado negro.
En el mismo sentido, un hombre identificado como Jesús Isaac, trabajador de una pizzería, fue asesinado a balazos durante la tarde-noche en las inmediaciones del sector Infonavit Solidaridad, en Culiacán. El homicidio ocurrió dentro del establecimiento, por el boulevard Lola Beltrán, al norte de la ciudad.
También en Culiacán y ya por la noche, un hombre de 33 años de edad, identificado como Mauricio, fue asesinado a balazos durante la noche de este 4 de noviembre afuera de su casa en el fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de la ciudad. La víctima quedó tendida frente a la vivienda, sobre la calle Canoga, casi esquina con la calle San Marino, frente al jardín de niños Mercedes Gonzáles Acosta.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman tres casos en noviembre.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 150 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 146 muertes violentas y 4 mil 638 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,153 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,638 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,855 vehículos robados (16.3 diarios)
◉ 4,068 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 217 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 20 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 194 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 638 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 24 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.0 diarias.