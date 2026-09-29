Informe diario: matan a Fernanda en Los Mochis: estaba embarazada; 4 homicidios, 1 feminicidio y 1 hallazgo de un cuerpo el lunes

Este lunes 28 de septiembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa y el hallazgo de un cuerpo en Culiacán. En Los Mochis, Ahome, una mujer embarazada de siete meses fue asesinada al interior de su domicilio ubicado en la colonia Ampliación 12 de octubre, su bebé también murió después de una cesárea de emergencia; el agresor ingresó a la vivienda tras identificarse como empleado de una dependencia y disparó a la mujer a quemarropa. La víctima se llamaba Fernanda y tenía 31 años, era maestra.

En Culiacán, un joven que había sido baleado en la colonia Antonio Nakayama murió horas después en un hospital; se llamaba Jesús Geovanni, de 33 años, quien recibió tres impactos de bala al ser atacado a balazos cuando se encontraba en un domicilio al sur poniente de la capital del estado la noche del domingo 27.

Además, dos hombres fueron asesinados y dos más heridos tras un ataque a balazos en una ladrillera ubicada en la colonia Los Mezcales de Culiacán, ubicada al norte de la ciudad; los cuerpos de los fallecidos quedaron al fondo de una brecha de terracería contigua a la calle, mientras que los heridos fueron auxiliados y llevados de urgencia hacia hospitales de la ciudad.

Por otro lado, autoridades localizaron un cuerpo en descomposición bajo el puente Miguel Hidalgo en Culiacán; la víctima estaba cubierta con una cobija blanca con estampado floral en el sector centro, por lo que no fue posible precisar su identidad ni las causas de su fallecimiento; el cuerpo fue detectado por elementos del Ejército durante un patrullaje.

También, hallaron cuerpo en estado de descomposición en Alturas del Sur: debido a las condiciones en que estaba el cadáver, no fue posible identificar a la víctima, ni establecer características físicas o rasgos particulares.Además, atacaron a balazos a un hombre de 45 años en el Vallado Viejo, en Culiacán; la víctima fue identificada como Alejandro Rafael, quien resultó herido de bala en el abdomen tras ser atacado cuando caminaba cerca de las instalaciones de Protección Civil Estatal.

Ya por la noche, sujetos armados vandalizaron y balearon una vivienda en Juntas del Humaya, en Culiacán; en el interior del domicilio se encontraba una adulta mayor y dos menores de edad quienes resultaron ilesos.

En otros hechos, seis civiles armados, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos en la colonia Lombardo Toledano de Culiacán; les aseguraron armas, cartuchos, placas balísticas y drogas.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 24 casos en lo que va de Septiembre.