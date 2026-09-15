Informe diario: matan a maestra de kínder en Escuinapa: 6 homicidios, 1 feminicidio y 3 vehículos robados el lunes

Este lunes 14 de septiembre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo seis al Gabinete Federal. En Escuinapa, mataron a balazos a una maestra de preescolar en pleno Centro; se llamaba Sara Rosalina y tenía 31 años de edad. Además, ya casi a la medianoche, motociclistas asesinaron a balazos a un adulto mayor en la colonia Francisco I. Madero, en Escuinapa; cuatro hombres armados habrían disparado contra la víctima la noche del lunes en la esquina de las calles Jiménez y Rafael Buelna.

Por otro lado, un menor de 15 años fue hallado sin vida en Rosario; era de Escuinapa y se llamaba Christian; fue hallado sin vida por impactos de bala en la caja de una camioneta, en donde presuntamente fue trasladado desde Escuinapa por sus familiares.

En Mazatlán, asesinaron a balazos a un hombre en el interior del panteón Jardín, la víctima quedó sin vida junto a las lápidas y no ha sido identificada.

También, asesinaron a balazos a un estadunidense en la Colonia Francisco Villa; se llamaba Steve y tenía 45 años; el ataque se registró sobre la Avenida Bicentenario.

Por otro lado, un hombre fue asesinado a balazos y también lesionaron a una mujer, en la colonia Francisco I. Madero, de acuerdo a los primeros reportes, el hombre fue asesinado dentro de la vivienda, y la mujer al parecer logró salir a pedir auxilio.

Ya por la noche, hombres armados persiguieron y asesinaron a balazos a un hombre frente a la Tercera Región Militar, la víctima, de aproximadamente 50 años, fue perseguida entre callejones de la Colonia Loma Atravesada y quedó sin vida en la Avenida Gabriel Leyva.

En Culiacán, un ataque a balazos en el Campo El Diez dejó un hombre lesionada y cuatro civiles armados detenidos, entre ellos una mujer.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 16 casos en lo que va de Septiembre.