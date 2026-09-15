Informe diario: matan a maestra de kínder en Escuinapa: 6 homicidios, 1 feminicidio y 3 vehículos robados el lunes

Este lunes 14 de septiembre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo seis al Gabinete Federal. En Escuinapa, mataron a balazos a una maestra de preescolar en pleno Centro; se llamaba Sara Rosalina y tenía 31 años de edad. Además, ya casi a la medianoche, motociclistas asesinaron a balazos a un adulto mayor en la colonia Francisco I. Madero, en Escuinapa; cuatro hombres armados habrían disparado contra la víctima la noche del lunes en la esquina de las calles Jiménez y Rafael Buelna.
Por otro lado, un menor de 15 años fue hallado sin vida en Rosario; era de Escuinapa y se llamaba Christian; fue hallado sin vida por impactos de bala en la caja de una camioneta, en donde presuntamente fue trasladado desde Escuinapa por sus familiares.
En Mazatlán, asesinaron a balazos a un hombre en el interior del panteón Jardín, la víctima quedó sin vida junto a las lápidas y no ha sido identificada.
También, asesinaron a balazos a un estadunidense en la Colonia Francisco Villa; se llamaba Steve y tenía 45 años; el ataque se registró sobre la Avenida Bicentenario.
Por otro lado, un hombre fue asesinado a balazos y también lesionaron a una mujer, en la colonia Francisco I. Madero, de acuerdo a los primeros reportes, el hombre fue asesinado dentro de la vivienda, y la mujer al parecer logró salir a pedir auxilio.
Ya por la noche, hombres armados persiguieron y asesinaron a balazos a un hombre frente a la Tercera Región Militar, la víctima, de aproximadamente 50 años, fue perseguida entre callejones de la Colonia Loma Atravesada y quedó sin vida en la Avenida Gabriel Leyva.
En Culiacán, un ataque a balazos en el Campo El Diez dejó un hombre lesionada y cuatro civiles armados detenidos, entre ellos una mujer.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 16 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 182 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó tres nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 861 muertes violentas y 4 mil 408 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,861 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,408 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,485 vehículos robados (17.0 diarios)
◉ 3,953 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 82 muertes violentas para un promedio de 5.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 408 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 111 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.9 diarios.