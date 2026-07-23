Informe diario: matan a mujer en El Habal; 8 homicidios, 1 osamenta y 6 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 22 de julio se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo siete. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y envuelta en una sábana en la colonia Las Cucas; otro hombre fue asesinado sobre la autopista Lic. Benito Juárez, se llamaba Jesús Francisco y tenía 34 años; y una persona falleció en un hospital luego de resultar herida en hechos registrados en el Centro Penitenciario de Aguaruto, se llamaba Jorge Alberto y había sido detenido apenas hace unos días en Villa Universidad.
En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada dentro de una camioneta en el fraccionamiento Real Pacífico; dos personas fueron asesinadas dentro de un vehículo en la colonia Ferrocarrilera; y una mujer fue asesinada dentro de un restaurante de la comunidad de el Habal sobre la carretera México 15, en el tramo Culiacán–Mazatlán.
Otro hombre murió en el hospital de Escuinapa tras resultar herido en la comunidad de Isla del Bosque pero esta muerte no fue incluida en el reporte diario de la FGE.
También la FGE reportó el hallazgo de una osamenta en la Zona Industrial de Los Mochis, municipio de Ahome.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 152 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 597 muertes violentas y 4 mil 166 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de julio de 2026 es de:
◉ 3,597 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,166 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,041 vehículos robados (17.7 diarios)
◉ 3,744 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 207 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 108 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 981 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 166 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 207 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 9.4 diarios.