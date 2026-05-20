Informe diario: matan a mujer en Mazatlán; 8 homicidios, 2 hallazgos de restos y 28 vehículos robados el martes

Este martes 19 de mayo se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas en un domicilio del fraccionamiento Santa Rocío, fueron identificados como José Rey y Julio César, originarios del Estado de México; otra fue hallada cubierta con una cobija, asesinada y con un mensaje criminal en la colonia Emiliano Zapata; otra, también con un mensaje, fue dejada privada de la vida en la carretera Culiacán–Las Brisas; dos hombres más fueron asesinados dentro de un vehículo en la colonia Industrial El Palmito; y una más, de oficio despachador en un expendio de cerveza, fue asesinada en la colonia 22 de Diciembre. En Mazatlán, una mujer fue asesinada dentro de su vehículo al ingresar a un coto privado en el fraccionamiento Real del Valle.
Por otro lado, el colectivo Sabuesos Guerreras reportó el hallazgo de restos óseos en unas parcelas de cultivo ubicadas entre Pericos y Recoveco, en Mocorito.
En otros hechos, un interno del Penal de Aguaruto fue reportado sin vida; las autoridades investigan el deceso como suicidio.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 171 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 28 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 271 asesinatos y 3 mil 845 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,271 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,845 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,179 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,570 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 188 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 105 muertes violentas para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 831 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 845 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 270 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.2 diarios.