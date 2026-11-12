Informe diario: matan a otra mujer en Mazatlán; 3 homicidios, 1 feminicidio y 5 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 11 de noviembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa, además de un feminicidio. En Navolato, un hombre hasta el momento no identificado fue localizado a un costado de tierras de cultivo y un dren agrícola en la sindicatura de Villa Juárez. El hallazgo se registró sobre una brecha de terracería que conecta las calles Convención de Aguascalientes y Justo Sierra, a pocos metros de la carretera conocida como La 20.
En Mazatlán, el dueño de una barbería fue atacado a balazos en su negocio ubicado en pleno Centro del puerto. El herido fue identificado como Ricardo Isaí, de 32 años, quien fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja a recibir atención médica. Más tarde se reportó que falleció en el hospital.
Al mediodía, hombres que viajaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda de la colonia Francisco Villa. No se reportaron personas lesionadas. La explosión se registró alrededor de las 12:50 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Batalla de Tierra Blanca, entre Benjamín Argumedo y Loreto Barraza, en dicha colonia.
También, una joven mujer fue asesinada de un balazo en la calle Fidel Velázquez, en la colonia Salvador Allende. Al parecer la víctima tenía 25 años de edad, y hasta el cierre de esta edición no había sido identificada. Vestía blusa blanca y un pantalón de mezclilla.
Ya por la noche, un hombre fue atacado a balazos en el fraccionamiento Doña Chonita, al nororiente de la ciudad. El hecho se registró a las 18:30 horas sobre la calle Amanecer, casi esquina con la calle Cosmos.
Mientras que en Culiacán, un hombre fue privado de su libertad durante la tarde-noche en la colonia Infonavit Cañadas, y su vehículo fue encontrado en la colonia Industrial Bravo, en Culiacán. Los hechos fueron reportados cerca de las 19:00 horas, cuando se informó que la víctima, Julio César, de 60 años, fue privado de la libertad en Cañadas.
En otros hechos en Ahome, un interno del Centro Penitenciario Goros II perdió la vida la mañana de este miércoles al interior de su celda, presuntamente a causa de una broncoaspiración mientras ingería alimentos. El fallecido fue identificado por las autoridades como Gabriel “P”, de 36 años de edad. Hasta el momento, no se ha precisado cuánto tiempo llevaba recluido en dicho penal ni el delito por el cual se encontraba privado de la libertad.
Además, un cateo de cuatro inmuebles en Eldorado dejó un hombre detenido y el aseguramiento de armas y drogas.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman nueve casos en noviembre para un promedio de 0.80 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 180 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó cinco nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 199 muertes violentas y 4 mil 644 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,199 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,644 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,898 vehículos robados (16.3 diarios)
◉ 4,086 personas detenidas (5.2 diarios)
◉ 221 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 66 muertes violentas para un promedio de 6.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 11 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 205 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 644 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 67 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.1 diarias.