Informe diario: matan a otra mujer en Mazatlán; 3 homicidios, 1 feminicidio y 5 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 11 de noviembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa, además de un feminicidio. En Navolato, un hombre hasta el momento no identificado fue localizado a un costado de tierras de cultivo y un dren agrícola en la sindicatura de Villa Juárez. El hallazgo se registró sobre una brecha de terracería que conecta las calles Convención de Aguascalientes y Justo Sierra, a pocos metros de la carretera conocida como La 20.

En Mazatlán, el dueño de una barbería fue atacado a balazos en su negocio ubicado en pleno Centro del puerto. El herido fue identificado como Ricardo Isaí, de 32 años, quien fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja a recibir atención médica. Más tarde se reportó que falleció en el hospital.

Al mediodía, hombres que viajaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda de la colonia Francisco Villa. No se reportaron personas lesionadas. La explosión se registró alrededor de las 12:50 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Batalla de Tierra Blanca, entre Benjamín Argumedo y Loreto Barraza, en dicha colonia.

También, una joven mujer fue asesinada de un balazo en la calle Fidel Velázquez, en la colonia Salvador Allende. Al parecer la víctima tenía 25 años de edad, y hasta el cierre de esta edición no había sido identificada. Vestía blusa blanca y un pantalón de mezclilla.

Ya por la noche, un hombre fue atacado a balazos en el fraccionamiento Doña Chonita, al nororiente de la ciudad. El hecho se registró a las 18:30 horas sobre la calle Amanecer, casi esquina con la calle Cosmos.

Mientras que en Culiacán, un hombre fue privado de su libertad durante la tarde-noche en la colonia Infonavit Cañadas, y su vehículo fue encontrado en la colonia Industrial Bravo, en Culiacán. Los hechos fueron reportados cerca de las 19:00 horas, cuando se informó que la víctima, Julio César, de 60 años, fue privado de la libertad en Cañadas.

En otros hechos en Ahome, un interno del Centro Penitenciario Goros II perdió la vida la mañana de este miércoles al interior de su celda, presuntamente a causa de una broncoaspiración mientras ingería alimentos. El fallecido fue identificado por las autoridades como Gabriel “P”, de 36 años de edad. Hasta el momento, no se ha precisado cuánto tiempo llevaba recluido en dicho penal ni el delito por el cual se encontraba privado de la libertad.

Además, un cateo de cuatro inmuebles en Eldorado dejó un hombre detenido y el aseguramiento de armas y drogas.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman nueve casos en noviembre para un promedio de 0.80 mujeres asesinadas por día.