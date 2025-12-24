Informe diario: matan a otro policía en Culiacán; 9 homicidios, 2 cuerpos, restos óseos y 14 vehículos robados el martes

Este martes 23 de diciembre se registraron 12 homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Lomas de Tamazula, otra en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos en un lote de venta de vehículos, una más (un menor de 17 años) en la colonia Rincón del Parque, otra hallada asesinada y maniatada en el Infonavit Humaya y dos personas acribilladas en El Mirador. En Elota, una persona fue encontrada asesinada a la orilla de la carretera estatal que conduce de La Cruz a Potrerillo.

Por otro lado, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de restos humanos sobre la autopista Culiacán–Mazatlán, en Mazatlán.

También se reportó la localización de una persona sin vida en la localidad 5 Hermanos, en Navolato, y de otra más sobre la carretera Mazatlán–Culiacán, en Mazatlán, cuya causa de muerte en ambos casos permanece “pendiente por determinar”, según la Fiscalía.

Un policía municipal fue asesinado en la colonia Centro, en Culiacán, se llamaba Luciano y tenía 13 años en la corporación; el hecho fue integrado en la carpeta de investigación por el delito de “homicidio por agresión a la autoridad”.

Finalmente, se registró el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, quien había ingresado el 12 de diciembre de 2025, hecho que quedó asentado en carpeta de investigación bajo la clasificación de “homicidio por otros”.

Por otro lado, cinco hombres fueron detenidos con armas y tres vehículos tras un operativo en Altata, Navolato; así como otros tres en posesión de armas y equipo en Escuinapa.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 189 homicidios.