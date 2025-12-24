Informe diario: matan a otro policía en Culiacán; 9 homicidios, 2 cuerpos, restos óseos y 14 vehículos robados el martes

Este martes 23 de diciembre se registraron 12 homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Lomas de Tamazula, otra en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos en un lote de venta de vehículos, una más (un menor de 17 años) en la colonia Rincón del Parque, otra hallada asesinada y maniatada en el Infonavit Humaya y dos personas acribilladas en El Mirador. En Elota, una persona fue encontrada asesinada a la orilla de la carretera estatal que conduce de La Cruz a Potrerillo.
Por otro lado, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de restos humanos sobre la autopista Culiacán–Mazatlán, en Mazatlán.
También se reportó la localización de una persona sin vida en la localidad 5 Hermanos, en Navolato, y de otra más sobre la carretera Mazatlán–Culiacán, en Mazatlán, cuya causa de muerte en ambos casos permanece “pendiente por determinar”, según la Fiscalía.
Un policía municipal fue asesinado en la colonia Centro, en Culiacán, se llamaba Luciano y tenía 13 años en la corporación; el hecho fue integrado en la carpeta de investigación por el delito de “homicidio por agresión a la autoridad”.
Finalmente, se registró el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, quien había ingresado el 12 de diciembre de 2025, hecho que quedó asentado en carpeta de investigación bajo la clasificación de “homicidio por otros”.
Por otro lado, cinco hombres fueron detenidos con armas y tres vehículos tras un operativo en Altata, Navolato; así como otros tres en posesión de armas y equipo en Escuinapa.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 189 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la fiscalía agregó 14 denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 548 asesinatos y 2 mil 972 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,548 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 2,972 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 8,823 vehículos robados (18.7 diarios)
◉ 1,995 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 10.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 140 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 23 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 423 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 972 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 319 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.9 diarios.