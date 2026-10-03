Informe diario: persecución deja 2 detenidos al sur de Culiacán; 5 homicidios, 1 abatido, 1 hallazgo de un cuerpo y 1 reo muerto en el Penal el viernes

Este viernes 2 de octubre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa, pero la Fiscalía reportó solo cuatro. En Mazatlán, el pasajero de un taxi resultó abatido por elementos federales cuando tras ser detenidos en un retén, ubicado en la colonia Anáhuac, decidió agredirlos a balazos; no ha sido identificado.

También en Mazatlán, murió en el hospital el segundo baleado en la Sánchez Celis el pasado 25 de septiembre en Mazatlán; Óscar Manuel, de 52 años, permanecía interno en el nosocomio por múltiples heridas de bala; otra persona murió el mismo día de la agresión.

Por la tarde, un ataque armado en un taller mecánico dejó dos muertos en Mazatlán; la agresión ocurrió la tarde de este viernes en la Colonia Salvador Allende; un hombre perdió la vida en el lugar y otro en un hospital; éste último fue identificado como Rolando de 26 años.

Ya por la noche, atacaron a balazos a un taquero en la zona frente al Malecón de Mazatlán; Ramón, de 35 años y propietario de una carreta de tacos en la Calle Ferrusquilla, fue trasladado grave a una clínica tras el ataque, donde minutos después murió.

Mientras que en Culiacán, hallaron a un hombre asesinado y atado de pies y manos por La Costerita, en Culiacán; el cuerpo fue encontrado la noche del viernes a la altura de El Ranchito.

En otros hechos, un reo de nombre Abel Alexander, de 27 años, fue hallado sin vida dentro de su celda en el Penal de Aguaruto; las autoridades presumen suicidio pero queda pendiente hacer las investigaciones. La víctima era hermano e hijo de los dos hombres privados de la libertad un día antes en el fraccionamiento Punta Azul de Culiacán y quienes siguen en calidad de desaparecidos.

También, hallaron un cuerpo en estado de descomposición en un camino de terracería junto a residencial de Los Mochis; el cadáver fue encontrado entre arbustos en un predio cercano al Fraccionamiento Las Misiones Residencial. Al sitio acudieron autoridades preventivas y el colectivo Rastreadoras de El Fuerte. Más tarde se comprobó que se trataba de Abraham Horacio, un marino que era buscado por presunto intento de feminicidio en Los Mochis; estaba desaparecido desde el 5 de agosto.

Además, una persecución del Ejército a civiles armados terminó en choque y dos detenidos al sur de Culiacán; de manera preliminar se informó que la persecución estaría relacionada con la privación de la libertad de varias personas, quienes presuntamente ya habrían sido aseguradas por los elementos federales.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres no han sumado casos en octubre.