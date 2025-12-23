Informe diario: rafaguean casino en Lomas del Boulevard; arranca la semana con 12 homicidios y 7 vehículos robados

Este lunes 22 de diciembre se registraron 12 homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia 21 de Marzo, dos más en una ladrillera de Paseo Alameda, otra en el Desarrollo Urbano Tres Ríos frente a oficinas del gobierno estatal y un joven de 19 años asesinado en el fraccionamiento Chulavista. En Navolato, dos personas fueron halladas asesinadas en el Ejido Buenos Aires de la sindicatura de San Pedro y otra en un vivero ubicado la localidad de Los Alamitos; además, se reportó el asesinato de una persona tras un ataque armado en la sindicatura de San Pedro y donde resultó herida otra persona.
Se informa además sobre el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, quien se encontraba recibiendo atención médica desde el 18 de diciembre por hechos violentos ocurridos en el fraccionamiento Stanza Toscana; este caso quedó registrado en carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con la fecha en que se registraron los hechos, informó la Fiscalía
Asimismo, se recibió el reporte del fallecimiento de una mujer herida de bala proveniente Tamazula, Durango, en la Cruz Roja de Culiacán, pero la Fiscalía se encuentra en proceso de determinar el lugar de los hechos.
Finalmente, una persona murió en un hospital de Culiacán, quien había ingresado herido el 12 de diciembre de 2025, hecho que quedó asentado en carpeta de investigación bajo la clasificación de “homicidio por otros”.
Por otro lado, un casino ubicado en Lomas del Boulevard, fue atacado a balazos la tarde noche del lunes, no se reportaron heridos a pesar de que había personas dentro del lugar. También, una vivienda del sector Tierra Blanca fue atacada a balazos y con explosivos provocando un incendio,
Con estos datos, diciembre se proyecta con 180 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la fiscalía agregó siete denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 536 asesinatos y 2 mil 970 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,536 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 2,970 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 8,809 vehículos robados (18.7 diarios)
◉ 1,985 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 9.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 128 homicidios para un promedio de 5.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 423 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 970 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 305 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.9 diarios.