Informe diario: rafaguean casino en Lomas del Boulevard; arranca la semana con 12 homicidios y 7 vehículos robados

Este lunes 22 de diciembre se registraron 12 homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia 21 de Marzo, dos más en una ladrillera de Paseo Alameda, otra en el Desarrollo Urbano Tres Ríos frente a oficinas del gobierno estatal y un joven de 19 años asesinado en el fraccionamiento Chulavista. En Navolato, dos personas fueron halladas asesinadas en el Ejido Buenos Aires de la sindicatura de San Pedro y otra en un vivero ubicado la localidad de Los Alamitos; además, se reportó el asesinato de una persona tras un ataque armado en la sindicatura de San Pedro y donde resultó herida otra persona.

Se informa además sobre el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, quien se encontraba recibiendo atención médica desde el 18 de diciembre por hechos violentos ocurridos en el fraccionamiento Stanza Toscana; este caso quedó registrado en carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con la fecha en que se registraron los hechos, informó la Fiscalía

Asimismo, se recibió el reporte del fallecimiento de una mujer herida de bala proveniente Tamazula, Durango, en la Cruz Roja de Culiacán, pero la Fiscalía se encuentra en proceso de determinar el lugar de los hechos.

Finalmente, una persona murió en un hospital de Culiacán, quien había ingresado herido el 12 de diciembre de 2025, hecho que quedó asentado en carpeta de investigación bajo la clasificación de “homicidio por otros”.

Por otro lado, un casino ubicado en Lomas del Boulevard, fue atacado a balazos la tarde noche del lunes, no se reportaron heridos a pesar de que había personas dentro del lugar. También, una vivienda del sector Tierra Blanca fue atacada a balazos y con explosivos provocando un incendio,

Con estos datos, diciembre se proyecta con 180 homicidios.