Informe diario: 8 homicidios, 2 hallazgos de restos y 6 vehículos robados el sábado

Este sábado 3 de enero se registraron ocho homicidios en Sinaloa. En Culiacán, un ataque armado dejó primero una persona asesinada y tres heridas en Bacurimí, pero luego se reportó el fallecimiento de dos más; otro hombre fue asesinado en la colonia Chapultepec, otra persona ultimada en la colonia Ayuntamiento y una mujer de nombre Rosa fue asesinada en la colonia Felipe Ángeles. En Mazatlán, una persona fue encontrada asesinada por la mañana en la colonia Tercera Ampliación de Urías y una más murió en la colonia Alborada por la noche tras ser atacada a balazos.
Por otro lado, el colectivo Sabuesos Guerreras reportó el hallazgo de una osamenta en el interior de un dren, en la sindicatura de Culiacancito, Culiacán; así como se reportó también el hallazgo de un cuerpo en descomposición en Elota.
Otros hechos violentos se registraron también, como un ataque a balazos en la zona de farmacia del Hospital General de Culiacán que dejó dos hermanos heridos y otro ataque en Urbivillas del Prado, quedando un joven herido que falleció la madrugada de este domingo.
Con estos datos, enero se proyecta con 248 homicidios, en un arranque de año más violento que el año anterior.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 611 asesinatos y 2 mil 984 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de enero de 2026 es de:
◉ 2,611 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,984 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,048 vehículos robados (18.8 diarios)
◉ 2,017 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 24 homicidios para un promedio de 8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 447 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 984 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 40 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.3 diarios.