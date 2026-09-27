Informe diario: asesinan a Karla Patricia en Mazatlán y a Enedina en Escuinapa; 5 homicidios, 2 feminicidios y 3 inmuebles baleados el sábado

Este sábado 26 de septiembre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos el de dos mujeres, una en Mazatlán y otra en Escuinapa.

Por la mañana, el cuerpo de un hombre atado y con disparos de arma de fuego fue dejado en el Libramiento II; hasta el momento no ha sido identificado.

Más tarde, se confirmó que una mujer murió en el hospital tras resultar herida en un ataque a balazos en la colonia Ejidal de Mazatlán; se llamaba Karla Patricia y tenía 27 años. Viajaba en una motocicleta y su acompañante también resultó herido.

También en Mazatlán, un hombre murió tras ser arrojado de vehículo en movimiento en Valle Dorado, en Mazatlán; la víctima fue localizada con aparentes heridas de arma de fuego y trasladada de urgencia a un hospital, donde murió más tarde.

Además, asesinaron a balazos a un hombre en la Colonia Ramón F. Iturbe, en Mazatlán; hombres armados descendieron de una camioneta y dispararon contra la víctima bajo el puente de la Avenida Múnich; permanece sin identificar.

Ya por la noche, tiraron el cuerpo de hombre con huellas de violencia cerca de Hacienda del Seminario, en Mazatlán; la víctima fue localizada maniatada y con los ojos y pies encintados la noche de este sábado.

En Culiacán, un hombre fue asesinado en la colonia Villas del Humaya, la víctima fue localizada sobre una banqueta con múltiples heridas de arma de fuego. Tampoco ha sido identificado.

En otros hechos en Culiacán, un hombre de nacionalidad china resultó herido tras un ataque a centro de rehabilitación ubicado en la colonia Revolución; se llama Liam Yan Chin, de 42 años. Otros dos inmuebles fueron atacados en la capital durante la mañana del sábado, una casa en la colonia López Mateos con más de 30 disparos, así como un salón de fiestas en la colonia Rafael Buelna.

En Escuinapa, una mujer de 56 años y de nombre Enedina fue asesinada en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Insurgentes; es la séptima mujer asesinada en ese municipio en lo que va de septiembre.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 23 casos en lo que va de Septiembre.