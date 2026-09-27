Informe diario: asesinan a Karla Patricia en Mazatlán y a Enedina en Escuinapa; 5 homicidios, 2 feminicidios y 3 inmuebles baleados el sábado

Este sábado 26 de septiembre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos el de dos mujeres, una en Mazatlán y otra en Escuinapa.
Por la mañana, el cuerpo de un hombre atado y con disparos de arma de fuego fue dejado en el Libramiento II; hasta el momento no ha sido identificado.
Más tarde, se confirmó que una mujer murió en el hospital tras resultar herida en un ataque a balazos en la colonia Ejidal de Mazatlán; se llamaba Karla Patricia y tenía 27 años. Viajaba en una motocicleta y su acompañante también resultó herido.
También en Mazatlán, un hombre murió tras ser arrojado de vehículo en movimiento en Valle Dorado, en Mazatlán; la víctima fue localizada con aparentes heridas de arma de fuego y trasladada de urgencia a un hospital, donde murió más tarde.
Además, asesinaron a balazos a un hombre en la Colonia Ramón F. Iturbe, en Mazatlán; hombres armados descendieron de una camioneta y dispararon contra la víctima bajo el puente de la Avenida Múnich; permanece sin identificar.
Ya por la noche, tiraron el cuerpo de hombre con huellas de violencia cerca de Hacienda del Seminario, en Mazatlán; la víctima fue localizada maniatada y con los ojos y pies encintados la noche de este sábado.
En Culiacán, un hombre fue asesinado en la colonia Villas del Humaya, la víctima fue localizada sobre una banqueta con múltiples heridas de arma de fuego. Tampoco ha sido identificado.
En otros hechos en Culiacán, un hombre de nacionalidad china resultó herido tras un ataque a centro de rehabilitación ubicado en la colonia Revolución; se llama Liam Yan Chin, de 42 años. Otros dos inmuebles fueron atacados en la capital durante la mañana del sábado, una casa en la colonia López Mateos con más de 30 disparos, así como un salón de fiestas en la colonia Rafael Buelna.
En Escuinapa, una mujer de 56 años y de nombre Enedina fue asesinada en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Insurgentes; es la séptima mujer asesinada en ese municipio en lo que va de septiembre.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 23 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 149 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 908 muertes violentas y 4 mil 433 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,908 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,433 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,587 vehículos robados (16.8 diarios)
◉ 3,988 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 129 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 120 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 433 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 200 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.7 diarios.