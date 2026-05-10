Informe diario: balean casa deshabitada de Rocha; 8 homicidios y 4 hallazgos de restos el sábado

Este sábado 9 de mayo se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Antonio Toledo Corro; dos personas más fueron halladas asesinadas en la colonia Providencia, no han sido identificados; otras dos personas privadas de la vida en la colonia Antonio Toledo Corro; luego, una persona falleció luego de resultar herida en la carretera Culiacán–Guachapori, se llamaba Liborio y tenía 50 años; otro hombre fue asesinado tras un ataque armado en la colonia CNOP y que dejó otra persona herida; y una mujer fue hallada asesinada en la localidad de El Diez, cuyo caso quedó registrado en carpeta de investigación por feminicidio, hasta el momento no ha sido identificada.
Por otro lado, el colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia reportó la localización de tres osamentas en El Verde, Concordia; también se reportó el hallazgo de restos óseos en un lote baldío en Mazatlán.
En otros hechos, una casa deshabitada ubicada en Las Quintas, en Culiacán, y propiedad del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya fue atacada a balazos sin que hubiera lesionados.
También, dos ataques armados en distintos puntos de Culiacán dejaron tres personas heridas.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 169 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó una denuncia.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 215 asesinatos y 3 mil 831 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,215 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,831 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 11,006 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,546 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 187 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 49 muertes violentas para un promedio de 5.4 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 799 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 829 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 97 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 10.8 diarios.