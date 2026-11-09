Informe diario: cierra semana con 47 muertes violentas, 31% más que la anterior; 7 homicidios, 2 feminicidios y 6 cuerpos hallados el domingo

Este domingo 8 de noviembre se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo ocho; incluidos dos feminicidios. Además, se registró el hallazgo de seis cuerpos en una fosa de Mazatlán.

En Badiraguato, la mañana del domingo fue encontrada una pareja sin vida dentro de una casa en Batacomito, de la sindicatura San Nicolás del Sitio, en la zona serrana del municipio. La mujer, llamada Adilene, de 32 años, fue hallada sin vida sobre una cama; en tanto, su pareja identificado como Armando, de 37 años, también fue hallado sin vida en la vivienda. Los primeros reportes de corporaciones presumen que el hombre habría sido el responsable de la muerte de la mujer, y posteriormente se habría quitado la vida.

En Culiacán, un hombre fue asesinado en la colonia Lomas del Sol por la madrugada; estaba junto a un parque y permanece sin identificar. Fue el primer homicidio del día.

Después, hallaron a un hombre sin vida y maniatado sobre la Avenida Federalismo, en Culiacán. El cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia y fue localizado este domingo debajo del puente del Bulevar Rolando Arjona, frente a la Liga de Beisbol Recursos.

Luego, una hielera con restos humanos fue dejada por la mañana con un mensaje criminal por la Avenida Álvaro Obregón en la colonia Los Mezcales de Culiacán; la víctima fue identificada como “El Japonés”, miembro de la facción de Los Chapitos.

Por la tarde, un hombre joven identificado como Alexis Giovanny, de 26 años, murió asesinado a tiros dentro de una vivienda durante en la colonia Díaz Ordaz, al surponiente de Culiacán. Los hechos ocurrieron sobre la calle Rubén Martí, entre la avenida Joaquín Berlanga y la calle Constituyente Juan de Dios Bojórquez, aproximadamente a las 15:00 horas.

Mientras que en la sindicatura de El Roble en Mazatlán, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba bajo el arco de bienvenida de la comunidad. El ataque se reportó a las autoridades a las 09:40 horas de este domingo 8 de noviembre en el lugar ubicado por la calle Gregorio Vázquez Moreno. La víctima no ha sido identificada.

También, mataron a un hombre dentro de su vivienda en Santa Fe; la víctima fue identificada como Edgar, de 54 años; hombres armados ingresaron al domicilio y le dispararon en una habitación.

Más tarde, un ataque armado contra los puestos de venta de mariscos ubicados en el estacionamiento del Mercado del Conchi dejó como saldo una mujer sin vida y un adolescente herido. La mujer fallecida tenía 17 años y fue identificada como Aimar Lucero. Asimismo, un adolescente de 16 años de edad, identificado como José Alfredo y quien presentó dos heridas en un glúteo.

Ya por la noche, asesinaron a un hombre tras un ataque armado contra una vivienda en El Walamo, al sur de Mazatlán. Se trata del segundo ataque ocurrido en la comunidad durante el fin de semana. La víctima no ha sido identificada.

En el mismo sentido en Mazatlán, el colectivo de búsqueda Por las Voces Sin Justicia reportó el hallazgo de seis cadáveres en la periferia de Mazatlán durante un operativo de búsqueda realizado con apoyo de corporaciones. La zona del hallazgo está cerca del Libramiento Mazatlán-Villa Unión en las inmediaciones de la comunidad El Habalito del Tubo.

En otros hechos, una persecución y presunto tiroteo entre elementos de la Policía Estatal de Sinaloa y civiles presuntamente armados culminó con dos personas detenidas, una de ellas herida, en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán.

Asimismo, se reveló que otro de los arrestados fue identificado como Kevin, un menor de 14 años de edad.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman seis casos en noviembre.