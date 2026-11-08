Informe diario: enfrentamientos en Rosario y matan a Adriana en Escuinapa; 7 homicidios, 1 feminicidio y 5 vehículos robados el sábado

Este sábado 7 de noviembre se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo siete, incluido un feminicidio. En Villa Unión, Mazatlán, asesinaron a balazos al ex beisbolista Enrique Quiñones sobre el bulevar Niños Héroes Mazatlán; hombres armados le dispararon a la víctima que se encontraba recargado sobre su auto con el que prestaba servicio de transporte a través de una plataforma digital.

También en Mazatlán, asesinan a balazos a un vendedor de ostiones en la colonia Independencia. José Manuel, de 58 años, fue atacado este sábado por la calle Río Évora, a unos metros de la carreta donde trabajaba desde hacía alrededor de 40 años.

Luego, balean a un hombre en una llantera de la colonia Ampliación Flores Magón, en Mazatlán. Sujetos armados dispararon contra la víctima y huyeron del lugar. El lesionado fue trasladado a un hospital.

Y ya por la noche, asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Klein, en también en Mazatlán. La víctima fue atacada la noche de este sábado por hombres armados dentro del callejón donde se ubica su vivienda.

Casi de manera simultánea se reportó un ataque a balazos que dejó un joven herido de al menos 5 balazos en El Walamo, en Mazatlán; Uriel fue trasladado a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión; su estado de salud se reporta grave.

En Culiacán, mataron a balazos a un hombre afuera de congeladora en la colonia San Rafael; la víctima quedó tendida junto a un vehículo; en el sitio fueron localizados casquillos de arma de grueso calibre.

Más tarde en la capital, un ataque armado dejó dos hombres sin vida en la Ampliación 5 de Febrero; las víctimas, de 35 y 40 años, fueron localizadas en distintos puntos de la calle Plan de Ayala: una sobre la vía pública y otra dentro de una vivienda. Fueron identificados como Jesús María, de 35 años; y Luis, de 40 años.

En Rosario, la cabecera municipal se quedó varias horas sin ambulancia tras el traslado de heridos a Mazatlán. Una de las dos personas baleadas este sábado en la comunidad de Loma Blanca falleció al llegar al hospital; su cuerpo permanece en la unidad de Cruz Roja, que lleva varias horas detenida a la espera de un trámite ante la FGR. Este homicidio no fue incluido en el reporte diario de la FGE al Gabinete Federal.

Además, se difundieron presuntos enfrentamientos y detonaciones de explosivos en comunidades del municipio de Rosario y en la cabecera se registró un fuerte despliegue de elementos de fuerzas de seguridad por aire y tierra.Trascendió que el operativo se desplegó tras el reporte de enfrentamiento a las 5:00 horas de este sábado 7 de noviembre en el crucero de la comunidad de Los Copales. Además en vía redes sociales, la ciudadanía destacó detonaciones la noche del viernes 6 de noviembre en Cacalotán, Copales, Chilillos y La Cabecera.

Mientras que en Escuinapa, asesinaron a Adriana Jacqueline en la colonia Azteca; la joven fue localizada con una herida de bala en la cabeza este sábado. El caso representa el feminicidio número 23 registrado en el municipio desde junio pasado.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman cuatro casos en noviembre.