Informe diario: enfrentamientos en Rosario y matan a Adriana en Escuinapa; 7 homicidios, 1 feminicidio y 5 vehículos robados el sábado

Este sábado 7 de noviembre se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo siete, incluido un feminicidio. En Villa Unión, Mazatlán, asesinaron a balazos al ex beisbolista Enrique Quiñones sobre el bulevar Niños Héroes Mazatlán; hombres armados le dispararon a la víctima que se encontraba recargado sobre su auto con el que prestaba servicio de transporte a través de una plataforma digital.
También en Mazatlán, asesinan a balazos a un vendedor de ostiones en la colonia Independencia. José Manuel, de 58 años, fue atacado este sábado por la calle Río Évora, a unos metros de la carreta donde trabajaba desde hacía alrededor de 40 años.
Luego, balean a un hombre en una llantera de la colonia Ampliación Flores Magón, en Mazatlán. Sujetos armados dispararon contra la víctima y huyeron del lugar. El lesionado fue trasladado a un hospital.
Y ya por la noche, asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Klein, en también en Mazatlán. La víctima fue atacada la noche de este sábado por hombres armados dentro del callejón donde se ubica su vivienda.
Casi de manera simultánea se reportó un ataque a balazos que dejó un joven herido de al menos 5 balazos en El Walamo, en Mazatlán; Uriel fue trasladado a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión; su estado de salud se reporta grave.
En Culiacán, mataron a balazos a un hombre afuera de congeladora en la colonia San Rafael; la víctima quedó tendida junto a un vehículo; en el sitio fueron localizados casquillos de arma de grueso calibre.
Más tarde en la capital, un ataque armado dejó dos hombres sin vida en la Ampliación 5 de Febrero; las víctimas, de 35 y 40 años, fueron localizadas en distintos puntos de la calle Plan de Ayala: una sobre la vía pública y otra dentro de una vivienda. Fueron identificados como Jesús María, de 35 años; y Luis, de 40 años.
En Rosario, la cabecera municipal se quedó varias horas sin ambulancia tras el traslado de heridos a Mazatlán. Una de las dos personas baleadas este sábado en la comunidad de Loma Blanca falleció al llegar al hospital; su cuerpo permanece en la unidad de Cruz Roja, que lleva varias horas detenida a la espera de un trámite ante la FGR. Este homicidio no fue incluido en el reporte diario de la FGE al Gabinete Federal.
Además, se difundieron presuntos enfrentamientos y detonaciones de explosivos en comunidades del municipio de Rosario y en la cabecera se registró un fuerte despliegue de elementos de fuerzas de seguridad por aire y tierra.Trascendió que el operativo se desplegó tras el reporte de enfrentamiento a las 5:00 horas de este sábado 7 de noviembre en el crucero de la comunidad de Los Copales. Además en vía redes sociales, la ciudadanía destacó detonaciones la noche del viernes 6 de noviembre en Cacalotán, Copales, Chilillos y La Cabecera.
Mientras que en Escuinapa, asesinaron a Adriana Jacqueline en la colonia Azteca; la joven fue localizada con una herida de bala en la cabeza este sábado. El caso representa el feminicidio número 23 registrado en el municipio desde junio pasado.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman cuatro casos en noviembre.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 167 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó cinco nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 172 muertes violentas y 4 mil 640 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de noviembre de 2026 es de:
4,172 homicidios dolosos (5.3 diarios)4,640 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)12,877 vehículos robados (16.3 diarios)4,074 personas detenidas (5.3 diarios)220 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 39 muertes violentas para un promedio de 5.6 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 199 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 640 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 46 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.6 diarias.