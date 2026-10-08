Informe diario: matan a 2 mujeres más en Mazatlán; 8 homicidios, 2 feminicidios y 10 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 7 de octubre se registraron diez homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos dos feminicidios. En Mazatlán, una pareja fue asesinada a balazos cuando salía de unos departamentos ubicados en la colonia Flores Magón.

También, una mujer fue hallada asesinada y con huellas visibles de violencia en un puente ubicado en el sector turístico de La Marina. Era de cabello rubio y vestía playera negra, pantalón de mezclilla y tenis Converse negros; presentaba huellas de violencia y tenía ojos, manos y pies cubiertos con cinta gris. Hasta el momento no ha sido identificada.

Además, asesinaron a balazos a un conductor en la colonia Adolfo López Mateos, en Mazatlán; Pedro, de 35 años, fue atacado de manera directa mientras transitaba a bordo de un automóvil sobre la avenida Revolución.

También, un ataque armado en la colonia Ramón F. Iturbe deja un muerto y una mujer herida en Mazatlán; el atentado ocurrió la tarde de este miércoles en el callejón Italia; un hombre murió en el lugar, mientras que Angélica María, de 50 años, fue trasladada muy grave a un hospital tras recibir al menos cinco impactos de bala.

En Villa Unión, un ataque a balazos dejó un hombre; la víctima está sin identificar; era de aproximadamente 50 años de edad, complexión delgada y tez morena. Vestía pantalón de mezclilla azul, huaraches y no llevaba camisa.

En Culiacán, dejaron un cuerpo maniatado y con huellas de violencia junto al Tec de Culiacán; la persona tenía el rostro cubierto con una prenda y junto al cadáver fue abandonada una cartulina que tenía un mensaje escrito.

También, asesinaron a un hombre y le dejaron una cartulina en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán; al momento de ser localizado tenía las manos amarradas y la cabeza envuelta en plástico, de acuerdo con la información recabada.

Además, un hombre identificado con Marcelino, de aproximadamente 45 años de edad, murió asesinado a balazos entre los sectores Juntas del Humaya y Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Por la tarde, un ataque armado dejó una persona sin vida en una plaza comercial en Loma Linda, Culiacán; el fallecido quedó tendido frente al acceso principal de una pizzería, en una plaza comercial de la cual supuestamente era dueño, en la Colonia Loma Linda; fue identificado como Jorge Luis, de 59 años de edad.

En otros hechos, el chofer de un camión urbano resultó herido tras ser atacado a balazos en las inmediaciones de la JAPAC, en Culiacán. El camión había salido de la Central de Autobuses y se incorporó al bulevar Rolando Arjona y a la altura de las instalaciones de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), una motocicleta se emparejó con la unidad y desde ahí realizaron detonaciones.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman tres casos en octubre.