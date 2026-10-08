Informe diario: matan a 2 mujeres más en Mazatlán; 8 homicidios, 2 feminicidios y 10 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 7 de octubre se registraron diez homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos dos feminicidios. En Mazatlán, una pareja fue asesinada a balazos cuando salía de unos departamentos ubicados en la colonia Flores Magón.
También, una mujer fue hallada asesinada y con huellas visibles de violencia en un puente ubicado en el sector turístico de La Marina. Era de cabello rubio y vestía playera negra, pantalón de mezclilla y tenis Converse negros; presentaba huellas de violencia y tenía ojos, manos y pies cubiertos con cinta gris. Hasta el momento no ha sido identificada.
Además, asesinaron a balazos a un conductor en la colonia Adolfo López Mateos, en Mazatlán; Pedro, de 35 años, fue atacado de manera directa mientras transitaba a bordo de un automóvil sobre la avenida Revolución.
También, un ataque armado en la colonia Ramón F. Iturbe deja un muerto y una mujer herida en Mazatlán; el atentado ocurrió la tarde de este miércoles en el callejón Italia; un hombre murió en el lugar, mientras que Angélica María, de 50 años, fue trasladada muy grave a un hospital tras recibir al menos cinco impactos de bala.
En Villa Unión, un ataque a balazos dejó un hombre; la víctima está sin identificar; era de aproximadamente 50 años de edad, complexión delgada y tez morena. Vestía pantalón de mezclilla azul, huaraches y no llevaba camisa.
En Culiacán, dejaron un cuerpo maniatado y con huellas de violencia junto al Tec de Culiacán; la persona tenía el rostro cubierto con una prenda y junto al cadáver fue abandonada una cartulina que tenía un mensaje escrito.
También, asesinaron a un hombre y le dejaron una cartulina en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán; al momento de ser localizado tenía las manos amarradas y la cabeza envuelta en plástico, de acuerdo con la información recabada.
Además, un hombre identificado con Marcelino, de aproximadamente 45 años de edad, murió asesinado a balazos entre los sectores Juntas del Humaya y Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
Por la tarde, un ataque armado dejó una persona sin vida en una plaza comercial en Loma Linda, Culiacán; el fallecido quedó tendido frente al acceso principal de una pizzería, en una plaza comercial de la cual supuestamente era dueño, en la Colonia Loma Linda; fue identificado como Jorge Luis, de 59 años de edad.
En otros hechos, el chofer de un camión urbano resultó herido tras ser atacado a balazos en las inmediaciones de la JAPAC, en Culiacán. El camión había salido de la Central de Autobuses y se incorporó al bulevar Rolando Arjona y a la altura de las instalaciones de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), una motocicleta se emparejó con la unidad y desde ahí realizaron detonaciones.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman tres casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 182 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó diez nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 963 muertes violentas y 4 mil 522 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de octubre de 2026 es de:
◉ 3,973 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,522 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,661 vehículos robados (16.7 diarios)
◉ 4,018 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 41 muertes violentas para un promedio de 5.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 143 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 522 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 54 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.7 diarios.