Informe diario: matan a adulta mayor en Culiacán y atacan a policías en Mazatlán; 5 homicidios y 1 abatido el sábado

Este sábado 3 de octubre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, mataron a una mujer adulta mayor tras un ataque contra una vivienda en la colonia 10 de Mayo en Culiacán; el ataque contra la fachada del inmueble se registró la tarde de este sábado; una vivienda cercana también resultó con impactos de bala. La víctima se llamaba Concepción y tenía 80 años. Es la primera mujer asesinada en este mes.
Además, un hombre asesinado a balazos fue hallado en el sector Valle del Agua, en Culiacán; los residentes del área notificaron haber escuchado disparos durante las primeras horas de la madrugada de este sábado; sin embargo, no fue sino hasta cerca de las 8:00 de la mañana cuando percibieron la presencia del individuo tendido afuera de la vivienda.
También en Culiacán, asesinaron a balazos al director de un centro de retiro espiritual en Culiacán; transitaba por una brecha cuando fue alcanzado por individuos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga; la víctima tenía 43 años.Mientras que en Mazatlán, dos policías municipales resultaron heridos en las inmediaciones del Aeropuerto tras ser agredidos a balazos por civiles armados. Uno de ellos se encuentra estable y fuera de peligro y el otro en estado grave. Tras la agresión las corporaciones montaron un operativo pero solo encontraron un vehículo abandonado con impactos de bala.También, asesinaron a balazos a un hombre afuera de su domicilio en la Díaz Ordaz, en Mazatlán; la víctima se encontraba sentada en la banqueta cuando fue atacada la tarde de este sábado y no ha sido identificada.
Además, el Ejército detuvo a dos motociclistas tras presuntamente balear una casa en Mazatlán; los hombres presuntamente dispararon contra una vivienda en la Segunda Ampliación de Urías y fueron perseguidos por militares hasta que un Humvee impactó la motocicleta en la que huían y una camioneta particular. Más tarde se reportó que uno de ellos de nombre Brayan, murió en el hospital como consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante la persecución, tenía 20 años.
En Ahome, Alexis perdió la vida en el hospital tras ser atacado a tiros en Los Mochis; su agresor fue detenido. Alexis Orlando tenía 35 años, no superó la lesión de bala que sufrió el pasado jueves en el pecho. Policías municipales capturaron a Raúl, presunto responsable, tras una persecución en el sector Antonio Toledo Corro.
Ya por la noche, un hombre resultó herido en un ataque armado en Real Pacífico, en Mazatlán; la víctima fue trasladada a un hospital tras la agresión registrada durante la noche del sábado. El hecho se reportó a las 22:50 horas del sábado 3 de octubre en la esquina de las calles Golfo de México y Mar Mediterráneo, del mencionado sector.
En otros hechos, las autoridades aseguraron más de 2 mil productos con mariguana y 35 mil cigarrillos en Mazatlán; el operativo se realizó en un inmueble de Real del Valle, donde también fueron decomisados cargadores electrónicos, cargadores y cartuchos.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres sumaron su primer caso en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 165 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 948 muertes violentas y 4 mil 433 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de octubre de 2026 es de:
◉ 3,948 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,433 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,621 vehículos robados (16.8 diarios)
◉ 4,018 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 16 muertes violentas para un promedio de 5.3 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 132 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 433 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 14 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 4.7 diarios.