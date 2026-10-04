Informe diario: matan a adulta mayor en Culiacán y atacan a policías en Mazatlán; 5 homicidios y 1 abatido el sábado

Este sábado 3 de octubre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, mataron a una mujer adulta mayor tras un ataque contra una vivienda en la colonia 10 de Mayo en Culiacán; el ataque contra la fachada del inmueble se registró la tarde de este sábado; una vivienda cercana también resultó con impactos de bala. La víctima se llamaba Concepción y tenía 80 años. Es la primera mujer asesinada en este mes.

Además, un hombre asesinado a balazos fue hallado en el sector Valle del Agua, en Culiacán; los residentes del área notificaron haber escuchado disparos durante las primeras horas de la madrugada de este sábado; sin embargo, no fue sino hasta cerca de las 8:00 de la mañana cuando percibieron la presencia del individuo tendido afuera de la vivienda.

También en Culiacán, asesinaron a balazos al director de un centro de retiro espiritual en Culiacán; transitaba por una brecha cuando fue alcanzado por individuos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga; la víctima tenía 43 años.Mientras que en Mazatlán, dos policías municipales resultaron heridos en las inmediaciones del Aeropuerto tras ser agredidos a balazos por civiles armados. Uno de ellos se encuentra estable y fuera de peligro y el otro en estado grave. Tras la agresión las corporaciones montaron un operativo pero solo encontraron un vehículo abandonado con impactos de bala.También, asesinaron a balazos a un hombre afuera de su domicilio en la Díaz Ordaz, en Mazatlán; la víctima se encontraba sentada en la banqueta cuando fue atacada la tarde de este sábado y no ha sido identificada.

Además, el Ejército detuvo a dos motociclistas tras presuntamente balear una casa en Mazatlán; los hombres presuntamente dispararon contra una vivienda en la Segunda Ampliación de Urías y fueron perseguidos por militares hasta que un Humvee impactó la motocicleta en la que huían y una camioneta particular. Más tarde se reportó que uno de ellos de nombre Brayan, murió en el hospital como consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante la persecución, tenía 20 años.

En Ahome, Alexis perdió la vida en el hospital tras ser atacado a tiros en Los Mochis; su agresor fue detenido. Alexis Orlando tenía 35 años, no superó la lesión de bala que sufrió el pasado jueves en el pecho. Policías municipales capturaron a Raúl, presunto responsable, tras una persecución en el sector Antonio Toledo Corro.

Ya por la noche, un hombre resultó herido en un ataque armado en Real Pacífico, en Mazatlán; la víctima fue trasladada a un hospital tras la agresión registrada durante la noche del sábado. El hecho se reportó a las 22:50 horas del sábado 3 de octubre en la esquina de las calles Golfo de México y Mar Mediterráneo, del mencionado sector.

En otros hechos, las autoridades aseguraron más de 2 mil productos con mariguana y 35 mil cigarrillos en Mazatlán; el operativo se realizó en un inmueble de Real del Valle, donde también fueron decomisados cargadores electrónicos, cargadores y cartuchos.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres sumaron su primer caso en octubre.