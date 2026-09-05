Informe diario: matan a Síndico de Tepuche y a su hermano; 4 homicidios, 1 feminicidio y 11 vehículos robados el viernes

Este viernes 4 de septiembre se registraron cuatro homicidios dolosos y un feminicidio en Sinaloa. En Culiacán, David Guadalupe Ramírez, Síndico de Tepuche, fue privado de la libertad en su casa y posteriormente hallado asesinado en una finca en las inmediaciones de Tepuchito; durante el rapto, su hermano fue herido en la cabeza de un balazo y murió también en el hospital. Es el segundo síndico de esa localidad asesinado en el último año.

También en Culiacán, una pareja fue atacada a balazos cuando iban en un vehículo en la colonia Centro Sinaloa.

En un predio agrícola de Guasave, fue hallado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, no ha sido identificado.

En Mazatlán, un ataque armado dejó una mujer muerta y dos hombres heridos; la agresión ocurrió en una frutería de la Colonia Lázaro Cárdenas, donde la víctima fue alcanzada por los disparos mientras dos jóvenes perseguidos presuntamente buscaban resguardarse; se llamaba Erika y tenía 50 años. Con este caso ya son siete mujeres asesinadas en lo que va de septiembre.