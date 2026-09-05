Informe diario: matan a Síndico de Tepuche y a su hermano; 4 homicidios, 1 feminicidio y 11 vehículos robados el viernes

Este viernes 4 de septiembre se registraron cuatro homicidios dolosos y un feminicidio en Sinaloa. En Culiacán, David Guadalupe Ramírez, Síndico de Tepuche, fue privado de la libertad en su casa y posteriormente hallado asesinado en una finca en las inmediaciones de Tepuchito; durante el rapto, su hermano fue herido en la cabeza de un balazo y murió también en el hospital. Es el segundo síndico de esa localidad asesinado en el último año.
También en Culiacán, una pareja fue atacada a balazos cuando iban en un vehículo en la colonia Centro Sinaloa.
En un predio agrícola de Guasave, fue hallado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, no ha sido identificado.
En Mazatlán, un ataque armado dejó una mujer muerta y dos hombres heridos; la agresión ocurrió en una frutería de la Colonia Lázaro Cárdenas, donde la víctima fue alcanzada por los disparos mientras dos jóvenes perseguidos presuntamente buscaban resguardarse; se llamaba Erika y tenía 50 años. Con este caso ya son siete mujeres asesinadas en lo que va de septiembre.
También en el puerto, un hombre murió tras ser atacado a balazos en una taquería de Villa Unión; la víctima fue trasladada a un hospital de la sindicatura luego de recibir disparos a quemarropa; minutos después falleció a causa de las heridas.
En otros hechos, una vivienda fue atacada a balazos en el Fraccionamiento Real del Valle sin que se reportaran víctimas; también, una lancha se incendió en Isla de la Marina, sin que hasta ahora hayan sido precisadas las causas.
Además, dos clientes que comían en una marisquería en El Conchi II, en Mazatlán, fueron atacados a balazos por motociclistas armados, quienes dispararon contra ambos pero lograron evadir las balas dejando un vehículo abandonado en el lugar.
Por otro lado, el Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que fueron inhabilitados tres laboratorios clandestinos y aseguradas 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa; fueron asegurados en Corralejo y Corral Viejo, municipio de Culiacán por fuerzas federales, representando una afectación económica superior a 347 millones de dólares para organizaciones delictivas.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 233 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 11 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 809 muertes violentas y 4 mil 406 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,809 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,406 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,429 vehículos robados (17.1 diarios)
◉ 3,921 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 30 muertes violentas para un promedio de 7.5 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 406 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 52 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 13.0 diarios.