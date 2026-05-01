Informe diario: matan a líder del STASAC; 9 homicidios, 2 hallazgos de restos y 28 vehículos robados el jueves

Este jueves 30 de abril se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y desmembrada dentro de una hielera en la colonia Santa Rosa, se trataba de Germán, oriundo de Culiacancito y quien contaba con ficha de búsqueda.
Dos personas más fueron acribilldas en el residencial Brisas, una de ellas era Homar Salas, líder electo del Sindicato de Trabajadores de Culiacán; una persona del sexo femenino y una del sexo masculino fueron halladas asesinadas en un predio de la colonia 8 de Febrero; y una más fue asesinado en un negocio de cocos de la carretera Culiacancito–Bacurimí, se llama Daniel Emilio y era empleado del lugar.
También en Culiacán una persona falleció en un hospital luego de recibir atención médica tras ser atacado a balazos dentro de su vehíuculo en la colonia Sinaloa; otra persona falleció tras resultar herida por hechos registrados en la colonia República Mexicana, fue identificado como Juan Enrique de 35 años; y un motociclista fue asesinado en la colonia Lázaro Cárdenas, se llamaba Daniel y tenía 24 años.
En otros hechos, una riña al interior del Centro de Internamiento para adolescentes dejó un adolescente lesionado.
En Elota, se localizó una osamenta en la autopista, tramo Mazatlán–Culiacán, así como de restos óseos en un camino de terracería que conduce a una acuícola.
Con estos datos, el mes de abril cerró con 132 muertes violentas: 119 asesinatos y 13 hallazgos en fosas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 28 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 166 asesinatos y 3 mil 688 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de abril de 2026 es de:
◉ 3,166 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,688 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,909 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,531 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 132 muertes violentas para un promedio de 4.4 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 794 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 688 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 448 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.9 diarios.