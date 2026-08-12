Informe diario: raptan y asesinan a custodia penitenciaria en Culiacán; 6 homicidios y 7 vehículos robados el martes

Este martes 11 de agosto se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un mecánico de nombre Carlos fue asesinado en la colonia Finisterra, tenía 58 años; un hombre murió en un hospital luego de resultar herido en el cuello entre La Costerita y el sector Punta Azul; otra, un médico llamado Fernando de 76 años, fue localizado asesinado en una farmacia en la colonia Miguel Hidalgo; y una mujer, custodia penitenciaria, fue localizada atada y asesinada en un camino de terracería que conduce a la carretera La Costerita–Benito Juárez Sur, en El Diez, se llamaba María de los Ángeles había sido privada de la libertad horas antes.
También en Culiacán, un hombre fue baleado en un taller de carrocería ubicado en la colonia Ampliación Pemex.
En Mazatlán, un hombre fue perseguido y asesinado a balazos en el Infonavit Francisco Alarcón; y otro hombre falleció luego de resultar herido tras un ataque a balazos en la Ampliación Lomas del Ébano en el que hubo dos heridos más, se llamaba Luis Antonio y tenía 31 años.
En otro ataque, un adolescente fue baleado tras salir de firmar en el Ministerio Público de Mazatlán; malherido, el joven logró regresar a las oficinas de la Agencia del Ministerio Público, ubicada en la colonia Juárez, donde fue auxiliado por los servidores públicos.
Militares detuvieron también a un grupo armado en Mazatlán tras perseguir y chocar el auto en que circulaban. El vehículo fue impactado por una patrulla del Ejército sobre la Avenida Camarón Sábalo la noche de ayer martes; sus ocupantes fueron sometidos.
También en el puerto, un expendio de cerveza ubicado en pleno Malecón fue atacado a balazos sin que se reportaran víctimas.
En otros hechos, las autoridades detuvieron a diez hombres armados en Concordia, siete de ellos son extranjeros y originarios de Colombia; les aseguraron 10 armas largas, 60 cargadores, mil 978 cartuchos de diversos calibres, 420 dosis de metanfetamina, además de equipo táctico y de radiocomunicación. También fueron aseguradas motocicletas y un inmueble.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 130 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó ocho nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 673 muertes violentas y 4 mil 284 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,673 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,284 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,183 vehículos robados (17.4 diarios)
◉ 3,844 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 46 muertes violentas para un promedio de 4.2 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 11 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 026 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 284 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 79 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.2 diarios.