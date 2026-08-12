Informe diario: raptan y asesinan a custodia penitenciaria en Culiacán; 6 homicidios y 7 vehículos robados el martes

Este martes 11 de agosto se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un mecánico de nombre Carlos fue asesinado en la colonia Finisterra, tenía 58 años; un hombre murió en un hospital luego de resultar herido en el cuello entre La Costerita y el sector Punta Azul; otra, un médico llamado Fernando de 76 años, fue localizado asesinado en una farmacia en la colonia Miguel Hidalgo; y una mujer, custodia penitenciaria, fue localizada atada y asesinada en un camino de terracería que conduce a la carretera La Costerita–Benito Juárez Sur, en El Diez, se llamaba María de los Ángeles había sido privada de la libertad horas antes.

También en Culiacán, un hombre fue baleado en un taller de carrocería ubicado en la colonia Ampliación Pemex.

En Mazatlán, un hombre fue perseguido y asesinado a balazos en el Infonavit Francisco Alarcón; y otro hombre falleció luego de resultar herido tras un ataque a balazos en la Ampliación Lomas del Ébano en el que hubo dos heridos más, se llamaba Luis Antonio y tenía 31 años.

En otro ataque, un adolescente fue baleado tras salir de firmar en el Ministerio Público de Mazatlán; malherido, el joven logró regresar a las oficinas de la Agencia del Ministerio Público, ubicada en la colonia Juárez, donde fue auxiliado por los servidores públicos.

Militares detuvieron también a un grupo armado en Mazatlán tras perseguir y chocar el auto en que circulaban. El vehículo fue impactado por una patrulla del Ejército sobre la Avenida Camarón Sábalo la noche de ayer martes; sus ocupantes fueron sometidos.

También en el puerto, un expendio de cerveza ubicado en pleno Malecón fue atacado a balazos sin que se reportaran víctimas.

En otros hechos, las autoridades detuvieron a diez hombres armados en Concordia, siete de ellos son extranjeros y originarios de Colombia; les aseguraron 10 armas largas, 60 cargadores, mil 978 cartuchos de diversos calibres, 420 dosis de metanfetamina, además de equipo táctico y de radiocomunicación. También fueron aseguradas motocicletas y un inmueble.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 130 muertes violentas.