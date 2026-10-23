Informe diario: cae ‘El Coco Ranas’ de ‘Los Chapitos’ en Culiacán; 7 homicidios, 2 feminicidios y 10 vehículos robados

Este jueves 22 de octubre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa y dos feminicidios. En Culiacán, un carrocero de nombre Paul fue hallado asesinado en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de la UAS por la mañana; había sido privado de la libertad horas antes.
Además, una joven murió tras dos semanas internada por ataque armado en Culiacán; Odalis Jacqueline, de 24 años, fue atacada junto con otros dos hombres el pasado 8 de octubre en la Colonia Lomas del Sol.
También, hallaron a un hombre asesinado en una vivienda de la Renato Vega Amador, en Culiacán; la víctima, identificada preliminarmente como Mario Antonio, de 46 años, fue localizada la noche de este jueves.
En el mismo sentido, mataron a un pepenador dentro de su domicilio en la colonia Ignacio Allende, en Culiacán; José Francisco, conocido como “El Güero” fue privado de la vida a balazos al interior de un domicilio. A eso del mediodía, mataron a un hombre dentro de un taller de motos en Las Cucas, al norte de Culiacán; la víctima fue identificada como Érik Abraham. De manera preliminar se informó que podría ser empleado del establecimiento que se ubica frente a un preescolar de la zona.
En Mazatlán, Raúl, de 19 años, fue asesinado afuera de su casa en la Colonia Felicidad; según los reportes, hombres armados le dispararon desde un vehículo en movimiento; tenía 19 años.
Por otro lado, asesinaron a balazos a un hombre dentro de un negocio de comida en la colonia Francisco Villa de Mazatlán; la víctima, sin identificar, se encontraba dentro del establecimiento cuando un hombre armado se acercó al cancel y le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarlo tendido en el lugar.
En Rosario, reportaron el hallazgo de un hombre sin vida y con impacto de bala en Los Pozos; según reportes, la víctima habría sido localizada en un cuarto en obra negra.En Escuinapa, asesinaron a una mujer en el Centro; la víctima recibió disparos en la cabeza cuando circulaba la noche de este jueves en bicicleta por las calles 2 de Abril y Melchor Ocampo.
En otros hechos, en Culiacán un operativo de las Fuerzas Federales tras trabajos de inteligencia militar dejó cuatro delincuentes detenidos en la colonia Lomas del Sol en Culiacán, entre ellos Orlando “N”, alias el “Coco Ranas”, líder criminal de la facción de “Los Ranas”, perteneciente a la facción de “Los Chapitos”. Fue vinculado a proceso por la emboscada que dejó 5 militares muertos en 2016 en Culiacán. La Secretaría de la Defensa Nacional señala que Orlando ‘N’, detenido recientemente, participó en el ataque del 30 de septiembre de 2016 en el que también resultaron heridos otros 10 elementos.
También, las autoridades informaron de la localización e inhabilitación de un laboratorio clandestino de 2,500 metros cuadrados en Sanalona, Culiacán; en el sitio fueron hallados reactores de destilación, quemadores, tambos y equipo empleado para la elaboración de drogas.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 221 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó diez nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 089 muertes violentas y 4 mil 525 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,089 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,525 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,772 vehículos robados (16.5 diarios)
◉ 4,039 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 214 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 157 muertes violentas para un promedio de 7.1 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 154 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 525 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 165 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.1 diarios.