Informe diario: cae ‘El Coco Ranas’ de ‘Los Chapitos’ en Culiacán; 7 homicidios, 2 feminicidios y 10 vehículos robados

Este jueves 22 de octubre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa y dos feminicidios. En Culiacán, un carrocero de nombre Paul fue hallado asesinado en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de la UAS por la mañana; había sido privado de la libertad horas antes.

Además, una joven murió tras dos semanas internada por ataque armado en Culiacán; Odalis Jacqueline, de 24 años, fue atacada junto con otros dos hombres el pasado 8 de octubre en la Colonia Lomas del Sol.

También, hallaron a un hombre asesinado en una vivienda de la Renato Vega Amador, en Culiacán; la víctima, identificada preliminarmente como Mario Antonio, de 46 años, fue localizada la noche de este jueves.

En el mismo sentido, mataron a un pepenador dentro de su domicilio en la colonia Ignacio Allende, en Culiacán; José Francisco, conocido como “El Güero” fue privado de la vida a balazos al interior de un domicilio. A eso del mediodía, mataron a un hombre dentro de un taller de motos en Las Cucas, al norte de Culiacán; la víctima fue identificada como Érik Abraham. De manera preliminar se informó que podría ser empleado del establecimiento que se ubica frente a un preescolar de la zona.

En Mazatlán, Raúl, de 19 años, fue asesinado afuera de su casa en la Colonia Felicidad; según los reportes, hombres armados le dispararon desde un vehículo en movimiento; tenía 19 años.

Por otro lado, asesinaron a balazos a un hombre dentro de un negocio de comida en la colonia Francisco Villa de Mazatlán; la víctima, sin identificar, se encontraba dentro del establecimiento cuando un hombre armado se acercó al cancel y le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarlo tendido en el lugar.

En Rosario, reportaron el hallazgo de un hombre sin vida y con impacto de bala en Los Pozos; según reportes, la víctima habría sido localizada en un cuarto en obra negra.En Escuinapa, asesinaron a una mujer en el Centro; la víctima recibió disparos en la cabeza cuando circulaba la noche de este jueves en bicicleta por las calles 2 de Abril y Melchor Ocampo.

En otros hechos, en Culiacán un operativo de las Fuerzas Federales tras trabajos de inteligencia militar dejó cuatro delincuentes detenidos en la colonia Lomas del Sol en Culiacán, entre ellos Orlando “N”, alias el “Coco Ranas”, líder criminal de la facción de “Los Ranas”, perteneciente a la facción de “Los Chapitos”. Fue vinculado a proceso por la emboscada que dejó 5 militares muertos en 2016 en Culiacán. La Secretaría de la Defensa Nacional señala que Orlando ‘N’, detenido recientemente, participó en el ataque del 30 de septiembre de 2016 en el que también resultaron heridos otros 10 elementos.

También, las autoridades informaron de la localización e inhabilitación de un laboratorio clandestino de 2,500 metros cuadrados en Sanalona, Culiacán; en el sitio fueron hallados reactores de destilación, quemadores, tambos y equipo empleado para la elaboración de drogas.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en octubre.