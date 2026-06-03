Informe diario: capturan a ‘El Gabito’ de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán; 10 homicidios y 20 vehículos robados el martes

Este martes 2 de junio se registraron diez homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada dentro de una camioneta en el fraccionamiento Azaleas, se llamaba Marcial y tenía 42 años; otro hombre fue asesinado a balazos cuando intentaba huir en la colonia Antonio Toledo Corro; uno más murió tras ser atacado a balazos en la colonia Valle Alto, fue identificado como Nephtaly.
Otro hombre, aún sin identificar, fue hallado privado de la vida en las inmediaciones del basurón municipal; un hombre murió tras un ataque a balazos en una llantera de la colonia La Conquista y donde resultó otro hombre herido; también, un hombre que circulaba en una motocicleta y se detuvo a hurgar en la basura de la banqueta fue asesinado en la colonia La Campiña; otro hombre murió tras un ataque a balazos en la colonia 10 de Mayo y le dejaron un cerdo de peluche, es el quinto caso con este tipo de hallazgo.
Además, un menor de edad de 16 años y de nombre Octavio falleció en un hospital luego de resultar herido tras un ataque a balazos en la colonia Laureles Pinos y donde también resultó herido de gravedad su hermano de 13 años. Ya por la noche, un hombre fue asesinado en la colonia Casas Lindas del sector Barrancos.
En Mazatlán, una persona fue localizada sin vida en la colonia Luis Echeverría por parte del colectivo Por las Voces Sin Justicia.
En otros hechos, Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80” fue detenido en el Fraccionamiento Real del Valle tras un operativo conjunto de la Policía Estatal y las autoridades federales. Al “Gabito” se le atribuyen diversos delitos, entre ellos el secuestro y asesinado de los mineros en el municipio de Concordia.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 240 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 20 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 346 asesinatos y 3 mil 880 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 2 de junio de 2026 es de:
◉ 3,346 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,880 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,385 vehículos robados (18.0 diarios)
◉ 3,638 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 191 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 16 muertes violentas para un promedio de 8.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 2 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 860 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 880 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 41 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20.5 diarios.