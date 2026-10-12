Informe diario: cierra semana 109 con 66 muertes violentas, 74% más que la anterior; 11 homicidios el domingo

Este domingo 11 de octubre se registraron 11 homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio. En Culiacán, un hombre fue hallado asesinado y envuelto en plástico en La Costerita; el cadáver fue localizado entre la vegetación, cerca de la curva que conecta la autopista Benito Juárez con la carretera vieja a Navolato.

Luego, asesinaron a balazos a un hombre en la Colonia El Roblito, en Escuinapa; la víctima fue identificada como Martín y localizada sin signos vitales dentro de su domicilio. También ese municipio y en plena emergencia ante la presencia del huracán Simon, fue asesinado el coordinador de Protección Civil, Jesús Antonio López Bibriesca; el funcionario al parecer circulaba, desde su domicilio, en un vehículo particular cuando fue interceptado con disparos por personas armadas en la calle Francisco Pérez, entre 16 de septiembre y Melchor Ocampo, en el sector Centro.

Más tarde, asesinaron a dos hombres durante partido de futbol en una cancha de la Klein, en Mazatlán; las víctimas fueron atacadas por hombres armados en una cancha cercana a las instalaciones de la Tercera Región Militar.

Además, de un balazo en la cabeza mataron a un hombre en la cochera de su casa, en el Fraccionamiento Puesta del Sol en Mazatlán; vecinos encontraron al hombre tirado en la cochera.

También, un motociclista fue acribillado con disparos de arma de fuego a la altura del crucero de la Carretera Internacional a la altura de La Urraca, en Mazatlán. El motociclista asesinado conducía una moto Italika dm200 tipo cross y vestía un short tenis y una gorra de color negro y playera de resaque.

Ya por la tarde, asesinaron a un hombre en el estacionamiento de una plaza comercial en Mazatlán; el hombre era perseguido por hombres armados que lo atacaron justo cuando descendió de su automóvil y caminaba hacia la puerta de una tienda departamental. El hecho hizo que muchos locales de la plaza bajaran sus cortinas más temprano.

Era de noche cuando tiraron el cuerpo de un hombre en un predio en el fraccionamiento Jardines de la Riviera, en Mazatlán. Hombres descendieron de un auto portando armas largas y sacaron el cuerpo de un hombre del vehículo, para tirarlo entre la maleza.

Unas horas más tarde, dos hombres fueron agredidos a balazos en el fraccionamiento San Antonio, en Mazatlán; se encontraban platicando sobre la banqueta, fueron atacados a balazos desde un vehículo en movimiento. Ambos fueron trasladados al hospital para ser atendidos.

En Culiacán, un ataque a balazos en un expendio dejó un muerto y un herido en El Mirador. Reportes indican que el ahora difunto trabajaba en el establecimiento y fue agredido a tiros mientras picaba hielo afuera del local. La víctima fue identificada como José Carlos de 44 años.

Por otro lado, asesinaron a una adulta mayor en Villa Unión, Mazatlán; la víctima tenía golpes y heridas de arma blanca. Los agresores ingresaron a su domicilio y le causaron la muerte con heridas de arma blanca.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman siete casos en octubre.