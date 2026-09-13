Informe diario: matan a 3 mujeres más en Culiacán, Escuinapa y Mazatlán; 10 homicidios el sábado en Sinaloa

Este sábado 12 de septiembre se registraron diez homicidios dolosos en Sinaloa. Además, se registró un ataque a balazos en un acceso de playa en zona turística de Mazatlán.



Cuatro asesinados en Culiacán, entre ellos una mujer

El primer asesinado del sábado se reportó en la Colonia Lázaro Cárdenas, sobre la Calle Presidente Carlos Chávez, entre 21 de Marzo y Adolfo Ruiz Cortines. El cadáver de un joven fue hallado bocabajo y cubierto con plástico; fue identificado como José Luis, de 30 años y vecino de la Colonia Antorchista.

Por otra parte, en la Colonia Tierra Blanca se descubrió el cuerpo de un segundo hombre tendido bocarriba a mitad de la Calle Matías Lazcano, en la intersección con la Avenida Agricultores, contiguo a una primaria; la víctima fue identificada como René Emmanuel, de 21 años, quien había sido visto por última vez el 10 de septiembre en Culiacán. Tenía reporte de desaparición. El cuerpo se encontraba desnudo y llevaba una bolsa plástica transparente en la cabeza con un cartón con un mensaje escrito sobre el tórax.

El tercer caso fue el cadáver de un hombre hallado la mañana del sábado cerca del crucero hacia El Quemadito, en la zona sur de Culiacán, sobre el margen de la ruta que conecta con Eldorado; era Víctor Adrián, de 27 años y vecino de Aguaruto. Presentaba marcas de violencia, las manos sujetadas hacia la espalda con esposas y vestía una playera negra, ropa interior azul y calcetas blancas.

En el cuarto asesinato en Culiacán, una persecución a balazos culminó con la muerte de una mujer durante la tarde por el Bulevar José Limón, en las inmediaciones del distribuidor vial del Infonavit Humaya; la unidad terminó chocando de frente contra la estructura metálica del puente, quedando el vehículo varado sobre el carril de norte a sur.



Cinco asesinados, entre ellos una mujer, y tres heridos en Mazatlán

En Mazatlán, con todo y los 7 mil elementos, además de los cuatro grupos de reacción inmediata de la policía, la violencia no cesa. Los cuerpos de una mujer y un hombre, con huellas de violencia, fueron localizados a las 05:15 horas del sábado en la esquina de las calles Patos y Roble del Fraccionamiento Pradera Dorada III.

En otro hecho, a las 14:25 horas, un hombre armado ingresó hasta un domicilio de la calle Alamitos, frente al centro recreativo del Fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán, y disparó contra un joven hasta quitarle la vida.

De manera simultánea, pero en la Colonia Estero, un ataque armado dejó un hombre muerto y dos más heridos; la agresión se reportó a las 14:25 horas sobre la calle Río de las Cañas y Principal; mientras que en la esquina de Río de las Cañas y Río San Lorenzo fueron localizados los dos jóvenes heridos, quienes fueron atendidos por Cruz Roja y Bomberos Veteranos.

Dos horas más tarde, un hombre de entre 45 y 50 años fue localizado sin vida y con heridas producidas por arma de fuego en un domicilio de la Colonia Shimizu; el reporte fue a las 16:30 horas en una casa ubicada sobre la Calle Salvador Díaz Mirón, entre Pesqueira y Nuevo León.

Media hora después, un hombre resultó herido de bala en un acceso de playa del Fraccionamiento Sábalo Country y fue trasladado a un hospital; las detonaciones se reportaron a las 17:00 horas en el acceso ubicado sobre la Camarón Sábalo, casi esquina con la Avenida del Marlin.



Otra mujer asesinada en Escuinapa

Una mujer fue encontrada sin vida y con impactos de arma de fuego en la salida sur, sobre la carretera México 15; es el feminicidio número 14 registrado en el municipio; fue identificada como Anahí “N”, vecina de la colonia Pueblo Nuevo, quien tiene un tatuaje en su mano.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 14 casos en lo que va de Septiembre.