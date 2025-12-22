Informe diario: cierra semana con 53 muertes dolosas, 47% más que la anterior; 12 homicidios y 2 cuerpos hallados el domingo

Este domingo 21 de diciembre se registraron 12 homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizaron restos de una persona dentro de tres hieleras en la sindicatura de Costa Rica; además, una persona fue encontrada asesinada en una casa de la colonia Domingo Rubí, otra más fue asesinada en el fraccionamiento Los Ángeles, una más en la colonia Lombardo Toledano, dos hombres fueron acribillados dentro de un vehículo sedán en la calle Vialidad del Congreso y otro joven fue asesinado en la colonia Los Mezcales. También, se reportó el asesinato de una persona en la colonia Plutarco Elías Calles y otra en la colonia Proyecto Alfa.

También se informa sobre la localización sin vida de una persona en el municipio de Badiraguato y de otra más envuelta en una cobija sobre la carretera libre Mazatlán–Culiacán, en San Ignacio, cuya causa de muerte en ambos casos permanece “pendiente por determinar”, informó la Fiscalía.

En Escuinapa, una persona falleció tras recibir atención médica en un hospital, hecho que quedó asentado en la carpeta de investigación por el “delito de homicidio por enfrentamiento” y que se presume habría participado en la refriega ocurrida durante la mañana en ese municipio. Derivado de esos hechos también se registró un bloqueo en la autopista Tepic-Mazatlán y que mantuvo a cientos de automovilistas varados por esa vía.

También en Escuinapa se reportó el fallecimiento de un taxista de nombre Gustavo en la colonia Paredones, y otra, dedicada a la renta de lavadoras, en la colonia Centro, hechos que quedaron registrados en carpeta de investigación bajo la clasificación de “homicidio por otros”.

Por otro lado, en Culiacán una vivienda fue vandalizada e incendiada en el sector Tres Ríos con una mujer de 60 años dentro y que fue atendida por intoxicación de humo.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 171 homicidios.