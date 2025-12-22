Informe diario: cierra semana con 53 muertes dolosas, 47% más que la anterior; 12 homicidios y 2 cuerpos hallados el domingo

Este domingo 21 de diciembre se registraron 12 homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizaron restos de una persona dentro de tres hieleras en la sindicatura de Costa Rica; además, una persona fue encontrada asesinada en una casa de la colonia Domingo Rubí, otra más fue asesinada en el fraccionamiento Los Ángeles, una más en la colonia Lombardo Toledano, dos hombres fueron acribillados dentro de un vehículo sedán en la calle Vialidad del Congreso y otro joven fue asesinado en la colonia Los Mezcales. También, se reportó el asesinato de una persona en la colonia Plutarco Elías Calles y otra en la colonia Proyecto Alfa.
También se informa sobre la localización sin vida de una persona en el municipio de Badiraguato y de otra más envuelta en una cobija sobre la carretera libre Mazatlán–Culiacán, en San Ignacio, cuya causa de muerte en ambos casos permanece “pendiente por determinar”, informó la Fiscalía.
En Escuinapa, una persona falleció tras recibir atención médica en un hospital, hecho que quedó asentado en la carpeta de investigación por el “delito de homicidio por enfrentamiento” y que se presume habría participado en la refriega ocurrida durante la mañana en ese municipio. Derivado de esos hechos también se registró un bloqueo en la autopista Tepic-Mazatlán y que mantuvo a cientos de automovilistas varados por esa vía.
También en Escuinapa se reportó el fallecimiento de un taxista de nombre Gustavo en la colonia Paredones, y otra, dedicada a la renta de lavadoras, en la colonia Centro, hechos que quedaron registrados en carpeta de investigación bajo la clasificación de “homicidio por otros”.
Por otro lado, en Culiacán una vivienda fue vandalizada e incendiada en el sector Tres Ríos con una mujer de 60 años dentro y que fue atendida por intoxicación de humo.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 171 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 524 asesinatos y 2 mil 967 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,524 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 2,967 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 8,802 vehículos robados (18.8 diarios)
◉ 1,985 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 116 homicidios para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 423 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 967 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 298 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.2 diarios.