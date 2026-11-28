Este viernes 27 de noviembre se registraron seis homicidios dolosos, pero la Fiscalía reportó solo cuatro al Gabinete Federal, además del hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un vehículo. En Juan José Ríos, localizaron a dos personas asesinadas; estaban en bolsas. Las víctimas fueron encontradas en Concheros, a un costado de la carretera Internacional México 15; presentaban lesiones de bala y arma blanca, además de que junto a ellas dejaron dos cartulinas con mensajes intimidatorios.

En Culiacán, asesinaron a Julio César Osuna Chaidez, regidor de del Ayuntamiento de Culiacán, en el sector Isla Musala. El edil fue atacado a balazos este viernes cuando llegaba al residencial Pontevedra, a bordo de un automóvil Mazda gris. El asesinato fue condenado por el Partido Verde, quien exige esclarecer el crimen. El dirigente estatal del PVEM, Ricardo Madrid Pérez, expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del edil asesinado en Culiacán.

En Ahome, hallaron un cuerpo calcinado dentro de un vehículo incendiado en el ejido 1 de Mayo. Trabajadores del campo alertaron a las autoridades tras descubrir un cuerpo calcinado dentro de un vehículo incendiado. La víctima permanece sin identificar.

En Mazatlán, un ataque armado registrado en un puesto de venta de flores dejó como saldo un hombre sin vida y otro herido. El hecho se registró a las 16:50 horas de este viernes 27 de noviembre en el cruce de la carretera Internacional y la Avenida Óscar Pérez Escobosa. El occiso fue identificado como Javier, de 50 años; mientras al herido se le reconoció como Iván Martín, de 41 años.

Por la noche, un hombre asesinado y una mujer herida deja ataque armado en la colonia Juárez, en Mazatlán. María Antonieta, de 60 años, fue trasladada a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos, mientras que corporaciones de seguridad resguardaron la zona donde murió Cristian, de cerca de 40 años.

También, un hombre resultó herido a balazos dentro de gimnasio en Hacienda del Seminario, en Mazatlán. La agresión se registró la noche de este viernes dentro del establecimiento ubicado en el bulevar Santa Cecilia; José Luis, de 32 años, fue trasladado a un hospital.

Luego, un ataque armado registrado sobre la lateral del Paso Superior Sur dejó como saldo un hombre asesinado. El hecho se registró aproximadamente a las 21:30 horas a la altura de la colonia Jesús García. El hombre fue perseguido a balazos al parecer por hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones.

Casi a la misma hora, dos hombres resultaron heridos en un ataque armado en taquería de la Montuosa, en Mazatlán. Entre los lesionados se encuentra un adulto mayor que permanece sin identificar y que fue trasladado a un hospital por socorristas de Cruz Roja.

En otros hechos también en Mazatlán, cuatro presuntos agresores fueron abatidos tras un enfrentamiento armado contra agentes de la Policía Municipal en el poblado El Tiro, al norte de la ciudad, ocurrido a las 7.20 horas. Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de sus canales oficiales de comunicación. Más tarde se confirmó su traslado al SEMEFO de Mazatlán, ninguno ha sido identificado.

Mientras que en Concordia, un enfrentamiento armado generó temor en la autopista Durango-Mazatlán. Usuarios de la vialidad permanecieron en las inmediaciones de la caseta de Mesillas ante el reporte de detonaciones registrado el viernes.

Además, balearon a una mujer en su negocio de birria en Escuinapa, luego murió en el hospital. El asesinato de Milagros “N” ocurre en el marco de los 16 días de activismo para la erradicación de la violencia contra las mujeres y eleva a 24 el número de mujeres asesinadas a balazos en Escuinapa del 1 de enero al 27 de noviembre de 2026.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 18 casos en noviembre para un promedio de 0.67 mujeres asesinadas por día.