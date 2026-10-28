Informe diario: abaten a ‘El Chuy’ González en Guasave; 13 homicidios, 2 feminicidios y 12 vehículos robados el martes

En una jornada lamentable, este martes 27 de octubre se registraron 15 homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos dos feminicidios y dos de ellos decapitados. En Mazatlán, la cabeza de un hombre fue dejada en una hielera con un mensaje criminal en el edificio del Ayuntamiento; según la versión de las autoridades, dos hombres encapuchados fueron los responsables pero no pudieron capturarlos. La Alcaldesa Estrella Palacios condenó los hechos.

También, mataron a balazos a un hombre en una parcela de Barrón, al sur de Mazatlán; la víctima no fue identificada. De acuerdo con la información recabada en el lugar, presentaba una herida de bala en el pecho.

Además, asesinaron a dos hombres a balazos en un taller mecánico del fraccionamiento Real del Valle en Mazatlán; las víctimas reparaban un automóvil sedán cuando hombres armados ingresaron al establecimiento y les dispararon hasta dejarlos sin vida.

Mientras que en la colonia Independencia del puerto, asesinaron a balazos a un joven de 19 años; Alexis, se encontraba afuera de su domicilio cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones hasta privarlo de la vida.

Y por la tarde, asesinaron a balazos a una mujer en el fraccionamiento La Foresta, en Mazatlán; hombres armados dispararon contra la víctima y huyeron tras la agresión dejando a la víctima sin vida entre la banqueta y un automóvil. No ha sido identificada.

Casi a la medianoche, asesinaron de varios disparos a otra mujer en la colonia Flores Magón de Mazatlán; la mujer fue perseguida por hombres armados quienes le dieron alcance y le dispararon en al menos tres ocasiones según relato de vecinos que vieron interrumpido su sueño. Fue el segundo feminicidio del día.

Un hombre muerto y otro herido resultaron tras un ataque armado en la colonia Ramón F. Iturbe de Mazatlán; un grupo de hombres se encontraban conviviendo en la esquina de la calle, cuando hombres armados descargaron ráfagas de arma largas contra ellos.

Casi de manera simultánea mataron a un hombre e hirieron a una mujer en la colonia Juárez de Mazatlán; hombres armados persiguieron y asesinaron a balazos a su víctima aún no identificada y durante la agresión una mujer fue herida en un hombro.



Culiacán

Mientras que en Culiacán, hallaron un cuerpo envuelto en plástico y una cobija en Tierra Blanca; la víctima tenía plástico alrededor de los pies y el torso, además de estar cubierta con una cobija roja a cuadros. Vestía una playera negra y un pantalón de mezclilla del mismo color.

En el mismo sentido, asesinaron a balazos a un hombre dentro de una vivienda en la colonia Chulavista, en Culiacán; la víctima fue identificada como José Francisco, de 38 años; el ataque ocurrió en un inmueble presuntamente utilizado para labores de reciclaje.

En Aguaruto, localizaron un cuerpo decapitado a un costado del río Culiacán; el cuerpo fue hallado entre la maleza en un camino de terracería en la zona de las cribas; de acuerdo con los datos preliminares en el sitio, la víctima era de complexión regular y vestía únicamente un pantalón oscuro.

Por la tarde, mataron a un hombre afuera de una primaria en el Infonavit Barrancos, también en Culiacán; el fallecido fue identificado como Israel, de 42 años de edad, de oficio albañil y a quien apodaban “El Ferra”, vecino del mismo sector.

Unas horas después, asesinaron a balazos a un ciclista frente a la Feria Ganadera de Sinaloa, en Culiacán; el cuerpo quedó tendido boca arriba a la orilla del carril oriente a poniente, en donde falleció de manera instantánea tras recibir disparos en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza. Fue identificado como Jesús Gabriel de 49 años.

Casi a la medianoche, Uriel Geovanni fue asesinado en un parque del mismo sector de Barrancos, tenía 25 años. La víctima fue encontrada sin vida sobre la banqueta, por el Andador Artículo 63, cerca del Andador 112.

Un grupo armado privó de su libertad a seis jóvenes en Villa del Real, en Culiacán; hasta el momento solo uno de los afectados fue identificado como Jesús Emilio, de 18 años de edad.

En otros hechos, dispararon con arma larga contra la fachada de una casa en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán; elementos de seguridad pública confirmaron que no hubo personas afectadas, ni daños a otros objetos, como vehículos estacionados.

También, atacaron a balazos la fachada de una vivienda en la colonia Chapultepec; reportan decenas de impactos; el inmueble, ubicado sobre la calle Francisco Márquez, presentó medio centenar de orificios de bala en el portón metálico, muros de concreto y banqueta.

Y en mejores noticias, apareció con vida el sacerdote Clemente Morales en Culiacán tras dos días desaparecido; el religioso de 67 años reapareció manejando su camioneta en la colonia La Campiña tras permanecer ilocalizable desde el sábado 24 de octubre.

Por otro lado, la Marina abatió a ‘Chuy Peñuelas’, operador del ‘Cártel de Guasave’, confirmó García Harfuch; el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que durante el despliegue federal del lunes fueron dos hombres abatidos. Junto con Peñuelas cayó también abatido uno de sus principales operadores.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 22 casos en octubre.